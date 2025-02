A nemzetgazdasági miniszter hétfőn egy rendezvényen azt mondta: 2,5 millió érintett kap kártyát, a vásárlásuk során minden termék vonalkódját ismerik a rendszerek, tudják, hogy mely élelmiszer-kategóriákra vonatkozik az áfa-visszatérítés. Anonim módon össze tudjuk kapcsolni a vásárlást a nyugdíjassal, és ehhez nem kell bankszámlával rendelkezni - tisztázta Nagy Márton . Hozzátette: az államkincstárnál minden információ megvan az időskorúakról, azt is tudja a kormány, hogy az érintettek 29 százaléka kéri készpénzben a nyugdíjat.A Portfolio tudósítása szerint a miniszter arról is beszélt, hogy már több hónapja dolgoznak az intézkedés előkészítésén, deMinden hónapban lesz a visszatérítésnek egy felső összege, ami valahol 10-15 ezer forint körül lehet havi szinten - ismertette még hozzátéve, a kormány nézi a fogyasztási szokásokat. Szerinte erre a havi felső korlátra a visszaélések elkerülése és az igazságosság érdekében van szükség. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az alapvető élelmiszerek áfakulcsa 5 százalék már most is, amit a miniszterelnök pedig bejelentett, azoknak a termékeknek az áfakulcsa 27 százalék, de az áfa-visszatérítést nulla kulcsig adják. Vagyis a teljes áfa vissza fog járni bizonyos termékekre.