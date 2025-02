Az év második felétől a nyugdíjasoknak egy meghatározott összeghatárig visszatérítik a zöldségek, gyümölcsök, valamint a tejtermékek áfáját – rögzítette a kormányszóvivő a közösségi oldalán vasárnap közzétett videóban.

Vitályos Eszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy az elszabaduló élelmiszerárak, „a multik mohósága” a magyarokat károsítsa meg, ezért szavai szerint határozottan fellépnek a drágulás ellen.

A kormány szóvivője hozzátette: megerősítve a nyugdíjasokkal kötött szövetségüket, az év második felétől visszatérítik nekik a zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek áfáját egy meghatározott összeghatárig. Ez a támogatás közvetlenül azokhoz jut, akiknek a legnagyobb szükségük van rá – emelte ki, majd úgy fogalmazott:

„hiába kapálóznak Brüsszelben”, szerinte a magyar kormány megvédi a tizenharmadik havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is.

Emlékeztetett Vitályos arra is, hogy a nyugdíjasokra is kiterjesztették a Vidéki otthonfelújítási programot, most pedig a nyugdíjasok pénztárcája fölé is védőernyőt tartanak.

„Mi, magyarok így gondoskodunk egymásról!” – jelentette ki a kormányszóvivő.