Kutatások bizonyítják, hogy az influenszerek tevékenysége egyre nagyobb mértékben szolgál rendszeres információszerzési forrásként az embereknek, ezért fontos, hogy a véleményvezérek tisztában legyenek tevékenységük jogi és etikai kereteivel – hangsúlyozta az InfoRádióban Szikora Tamás Attila, a nemrégiben megjelent Az Influenszerek jogi kézikönyve című kötet egyik szerzője.

Az NMHH stratégiai igazgatóhelyettese szerint az influenszerek a kereskedelmi kommunikáció mellett egyre inkább aktív szerepet és feladatot töltenek be a közélet, a közvélemény befolyásolásában. Ezért jelentősen nő a felelősségük, mert egyszerre kell megfelelniük a reklámozók elvárásainak, a nyilvánosság érdekeinek és nem utolsó sorban a jogszabályi előírásoknak is, sőt, a tevékenységükben a jogi szabályozások mellett fontos etikai szabályoknak is eleget kell tenniük.

„Az influenszerek tevékenységének igen meghatározó része napjainkban már a bizalmi kérdés is, kellő szintű hitelesség nélkül ugyanis nem tudják hatékonyan ellátni a feladatukat” – tette hozzá Szikora Tamás Attila.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézetének új kiadványa az influenszermarketing gazdasági, szerzői- és médiajogi kérdéseivel foglalkozik. Nem tudományos jellegű kötet készült, ezért a szerzők kerülték is a hosszas jogi hivatkozásokat, hanem inkább a gyakorlati alkalmazáshoz igyekeztek támpontokat adni.

„A kézikönyv abban nyújt segítséget mindenkinek, aki véleményvezér lenne vagy már véleményvezérként tevékenykedik, hogy lássa a kereteket, a tevékenységének milyen szegmensére, milyen formában kell figyelni, arra milyen jogi szabályozások vonatkoznak, milyen előírások szerint kell ezt a tevékenységet folytatni, és akár eligazodási, kiindulási pontként szolgálhat arra, hogy valamennyi jogi szabályozásnak és etikai-önszabályozási elveknek megfelelően tudja a tevékenységét végezni” – mondta Szikora Tamás Attila.