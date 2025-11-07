A turizmus erősítése és az amerikai-magyar kapcsolatok bővítése volt az egyik fő témája az első magyar-amerikai bilaterális találkozónak – erről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter számolt be a Facebookon-oldalán.

A bejegyzés szerint a felek célja, hogy még több amerikai turistát vonzzanak Magyarországra, miközben dolgoznak a Budapest-New York közvetlen repülőjárat újraindításán is.

„A turizmus a magyar gazdaság egyik húzóágazata – a GDP közel 13 százalékát adja, és több százezer ember megélhetését biztosítja” – írta Nagy Márton.

A miniszter hozzátette: 2024-ben közel 400 ezer amerikai turista érkezett Magyarországra, akik több mint egymillió vendégéjszakát töltöttek el hazánkban. Az adatok alapján Magyarország az egyik legnépszerűbb közép-európai úti céllá vált az amerikai utazók körében.

A posztban a miniszter a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér több mint 1100 milliárd forintos fejlesztési programját is kiemelte, amely három nagy projektet tartalmaz:

20 perc alatt a belvárost elérő gyorsvasút építését,

új, kétszer három sávos közút kialakítását,

valamint a 3-as terminál megépítését, amely a reptér kapacitását megduplázhatja.

Nagy Márton emlékeztetett arra is, hogy nemrég közvetlen járat indult Philadelphiából Budapestre, és szeptember végétől ismét vízummentesen utazhatnak a magyar állampolgárok az Egyesült Államokba.