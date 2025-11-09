A világ leggazdagabbjai számára nincs Dubajhoz hasonló és kényelmesebb hely. Legalábbis ez derül ki a Savills ingatlanügynökség kutatásából, amelyben a világ 30 városát rangsorolták aszerint, hogy mennyire vonzó a magas nettó vagyonú személyek körében.

Az emírség számos gazdag költözőt vonz a város adóelőnyei, továbbá az erős családi infrastruktúra és a magas színvonalú biztonság miatt – írja a kutatás alapján a Bloomberg.

Dubajban több nemzetközi iskola is hosszabb várólistákról számol be, mivel új családok költöznek a városba. Az ingatlanügynökség szerint a város messze a legtöbb nemzetközi iskolával rendelkezik az indexükben szereplő összes helyszín közül.

A 2022-es visszaesést követően a globális vagyon ismét elkezdett helyreállni, és az ázsiai-csendes-óceáni térség növekedése volt a leggyorsabb a régiók közül. A jelentés alapján 2024-ben több mint 680 ezer új dollármilliomos jelent meg, ami az előző évhez képest 1,2 százalékos növekedést jelent, míg 2029-re további több mint 5 millió új milliomosra számítanak.

Mindeközben az üzleti környezet döntő tényezővé vált a következő lépés meghozatalakor: Dubaj és New York, amelyek a Savills rangsorában az első és a második helyen állnak, üzletbarát környezetükkel, adóelőnyeikkel és geopolitikai stabilitásukkal vonzzák a tehetős magánszemélyeket.

