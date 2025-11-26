Tájékoztatásuk szerint

a többségében román állampolgárságú emberek jellemzően lengyel rendszámú, csempészraktérrel kibővített teherautókkal érkeztek a parkolóba.

A mintegy 6 tonna dió, 2,5 tonna szőlő, valamint több mázsa egyéb zöldség és gyümölcs eredetét semmilyen dokumentummal nem tudták igazolni.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a társhatóságok összehangolt akciójának eredményeként több mint tízmillió forint mulasztási bírságot szabtak ki.

A fogyasztóvédelmi hatóság valamennyi ügyben eljárást indított az áru nyomonkövethetőségének és megfelelő jelölésének hiánya miatt.