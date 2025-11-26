Lecsapott a NAV egy szervezetten működő, külföldi áruszállítói hálózatra, amely több tonnányi diót, szőlőt, narancsot, mandarint és egyéb, ellenőrizetlen mezőgazdasági terméket próbált értékesíteni a Nagybani Piac közelében található parkoló területén.
Tájékoztatásuk szerint
a többségében román állampolgárságú emberek jellemzően lengyel rendszámú, csempészraktérrel kibővített teherautókkal érkeztek a parkolóba.
A mintegy 6 tonna dió, 2,5 tonna szőlő, valamint több mázsa egyéb zöldség és gyümölcs eredetét semmilyen dokumentummal nem tudták igazolni.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a társhatóságok összehangolt akciójának eredményeként több mint tízmillió forint mulasztási bírságot szabtak ki.
A fogyasztóvédelmi hatóság valamennyi ügyben eljárást indított az áru nyomonkövethetőségének és megfelelő jelölésének hiánya miatt.
