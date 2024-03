Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Az idei évben az elsődleges cél a növekedés helyreállítása, amelyet egyebek mellett a beruházások fokozott ösztönzésével fog elérni a kormány – jelentette be Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter szerint a gazdaság magasabb fokozatba kapcsolásához szükség lesz a vállalkozások igényeire szabott, partnerségen alapuló, hozzáadott értéket jelentő szolgáltatások biztosítására is. A Nemzetgazdasági Minisztérium a gazdaság és vállalkozásfejlesztési feladatok ellátására a minisztérium háttérintézményét a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t (korábbi nevén IFKA) jelölte ki.

Nagy Márton emlékeztetett: a minisztérium 2023 végén felülvizsgálta a kormányzati kkv-stratégiát, amely kijelöli a vállalkozásfejlesztés közép- és hosszú távú céljait, a kormány és a vállalkozások együttműködésének keretit. A stratégiában szereplő vállalkozásfejlesztési célokhoz hozzárendelték a 2027-ig tartó EU fejlesztési ciklus forrásait. 2024-től a GINOP Plusz program keretében 450 milliárd forint fejlesztési forrást biztosítanak majd közvetlenül a vállalkozások számára.

A GINOP Plusz első programjaira áprilistól tudnak majd pályázatokat befogadni 0 százalékos kamatozású hitelekre a kereskedelmi bankokban található MFB Pontok – mondta a miniszter.

A főbb gazdaságfejlesztési célok:

a növekedésre képes vállalati kör értékteremtő képességének megerősítése

a kkv-szektor működéséhez szükséges kiszámítható keretek biztosítása

a kkv-k termelékenységének növekedése

a kkv-k megfelelő finanszírozásához való hozzáférések elősegítésére

a kkv-k exportképességének növelése

A fenti elérhető forrásokon felül az MGFÜ idén 8 milliárd forintos keretösszegben fókuszált programokkal áll már most a vállalkozások rendelkezése.

Ennek keretében

új beszállítói fejlesztési program indul – Tier 3 – Tier 4 beszállítók növekedését, felkészülését elősegítve. Ezzel kapcsolatban Nagy Márton elmondta, az MGFÜ-MKIK járműipari beszállítói program a tavalyi 800 millió után idén 2 milliárd forintos keretben segíti azt, hogy a nagy autógyárak beszállítói köre minél több hazai kkv-val bővülhessen.

az exportorientált, gyorsan fejlődő vállalkozások fejlesztését segítő program indul

a kkv-szektor ESG-tudatosságának növelése, a fenntarthatósági és energiahatékonysági fejlesztések támogatására indul program. Ezzel kapcsolatban Nagy Márton emlékeztetett: az ESG Tanács már a múlt héten megalakult -a főbb fejlesztési utak kijelölése mellett hamarosan a részprogramok irányait is kijelölik majd. Az MGFÜ feladatát e tekintetben törvény jelöli ki – a tanácsadók képzését és a képzőhelyek akkreditációját is az ügynökség végzi majd, Az Economx kérdésére a miniszter jelezte: a minősítési rendszer kidolgozása a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) kompetenciája, az ESG Tanács ugyanakkor együttműködik a feltételrendszer kialakításában. Annyiban óvatosan kell hozzáállni a kérdéshez, hogy a minősítések beszerzése a kkv-k számára mindenképp nehézség lesz: nincs megfelelő pénzügyi vagy tanácsadói erő mögöttük, ezért bír kiemelkedő fontossággal a megfelelő kkv-tanácsadás kialakítása. Ebben együttműködnek az MKIK-val és a VOSZ-szal.

az ügynökség feladata a VALI vállalkozói információs rendszer továbbfejlesztése

továbbviszi a szervezet a Modern Mintaüzem programot

megújulást és generációváltást segítő programot dolgoz ki

Szabados Richárd, az MGFÜ ügyvezető igazgatója jelezte: a 2030-ig tartó kkv stratégia 84 feladatot azonosított, ennek közel negyedét fog menedzselni az MGFÚ. Mindenkivel, aki vállalkozásfejlesztéssel foglalkozik, azzal együttműködésre törekszenek. A VALI vállalkozásfejlesztési portál fejlesztési célja, hogy idővel egy ablakos rendszert kínáljon majd a portál. Az oldalon már most forrástérkép is elérhető, a fejlesztések végén ugyanakkor már hiteligénylésre is lesz mód a tervek szerint portálon.

Az inflációt összetörtük és ez így is marad

Újságírói kérdésre válaszolva Nagy Márton leszögezte:

megszorításokról szó sem lehet – többször bizonyítottuk, hogy a költségvetést lehet úgy hangolni, hogy az ne járjon megszorítással.

Szerinte a gyengébb februári adatban fontos látni, hogy az áfa-bevétel a befizetések és a visszautalás eredője – februárban rendszeresen magasabbak a visszautalások. A 13. havi nyugdíj és a PMÁP kifizetése szintén nyomta a februárban a költségvetést. A 4,5 százalékos hiánypályát továbbra is tarthatónak tartja a miniszter, a kiadási oldal finomhangolására ugyanakkor szükség lehet.

Az inflációt összetörtük és így is marad – a nagyfrekvenciás és előretekintő adatok szerint az élelmiszeriparban nem látszik infláció, mivel az alapanyag árak csökkennek. A mezőgazdasági és ipari termelői árindex negatív, sőt az előrejelzési fronton is negatív a várakozás. Ha ez valósággá válik, nincs különösebb ok az áremelésre..

A szolgáltatásokban valóban van emelkedés, főleg a turizmusban - ismerte el a miniszter, aki szerint ez éves szinten nem jelent majd komoly inflációs nyomást.

Az üzemanyagár kérdését a kormány vizsgálja, folyamatos a tárgyalás a Mollal és az Ásványolaji Szövetséggel.

A kormány ellenőrzi azt a megállapodást, amely szerint az üzemanyagárnak a régió középszintjén kell elhelyezkednie – ekkor a kormánynak be kell avatkoznia – mondta Nagy Márton.

Januárban a kiskereskedelem 0 százalékos hó/hó forgalmat mutatott fel, de ez a visszafogott üzemanyag-kereskedelemnek volt köszönhető, az élelmiszer-kiskereskedelem már januárban is nőtt. Nagy Márton hangsúlyozta: tegnap tárgyalásokat fojtatott több kiskereskedelmi lánc vezetőjével, akik február-márciusra már komolyabb forgalomról adtak tanúbizonyságot, amit a csökkenő inflációs és az emelkedő reálbérek magyaráznak. A miniszter szerint az adatok gyorsabb alapkamat-csökkentésre ösztönözhetik a jegybankot.

Növekedés miatt jobban aggódhatunk – míg tavaly stabil lába volt az elmúlt évnek, addig az idei évben nem túlságosan segt az export, de ez tőlünk független tényező – mondta a miniszter. Az export nagyban függ az elektromos autópiac európai helyzetétől, ahol egyrészt a németországi támogatás-visszafogás, másrészt a technológiai fejlesztések gyártói visszafogása okoz lassulást.

„Mi nem beszélünk, de az MNB és az NGM között folyamatos az egyeztetés”

Az MNB-törvény módosítása kapcsán Nagy Márton emlékeztetett: a pénzügyminiszter terjesztette elő azt a módosítást, amely a felügyelőbizottságot erősítené meg. De – hangsúlyozta Nagy Márton – a felügyelőbizottság, ahogy eddig sem, úgy a jövőben sem sem vizsgálja, s alakíthat ki véleményt az MNB-mandátumainak érvényesítéséről, így a monetáris politika alakításába semmilyen beleszólása nincs, pusztán a jegybank gazdálkodását vizsgálhatja. A kormány dönt arról, hogy mi legyen az előterjesztés jövője – jelezte a miniszter.

A miniszterelnök és a jegybankelnök személyes kapcsolatáról szóló nyilatkozatokat Nagy Márton nem kommentálta, Mi nem beszélünk Matolcsy Györggyel, de az intézmények, az MNB és az NGM között folyamatos az együttműködés, kiváló a munkakapcsolat – mondta a miniszter.

Nyárra mindenképp lezárul a reptér-vásárlás

A Budapest Airport megvásárlásáról még zajlanak a tárgyalások, a megállapodás előtt állunk. Repteret eladni könnyű, vásárolni nem annyira – a magyar történelem legnagyobb eszközvásárlásáról van szó, 5 milliárd eurós ügyletről beszélünk. Nem csak a tulajdonosokkal, a hitelezőkkel is meg kell egyezni – azt kell mondani, hogy ilyen körülmények között ez a mostani deal kifejezetten gyors lesz – mondta a miniszter, megerősítve: közös befektetés történik majd, az állam francia partnerével piaci befektetőként jelenik meg majd a tulajdonosok között.