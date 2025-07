A Lindström textilipari szolgáltató cég megbízásából a Norstat 2276, munkaruhát használó gyártóipari dolgozót kérdezett meg a tapasztalatairól a munkaruhával kapcsolatban. A tanulmány szerint a munkaruha jelentőségét gyakran figyelmen kívül hagyják a munkáltatók, pedig jelentős mértékben befolyásolja a dolgozók elégedettséget az, hogy mit viselnek a mindennapokban.

Kényelmetlen munkaruhában rosszabbul teljesítenek a dolgozók

A 2025 februárjában készült kutatás szerint bár a bér (52 százalék), a munkaterhelés (30 százalék), a munka és magánélet egyensúlya (27 százalék) és a munkahelyi biztonság (26 százalék) továbbra is a munkavállalói jóllét elsődleges meghatározói, a munkaruha is döntő és gyakran alábecsült szerepet játszik a jóllét és a termelékenység szempontjából is.

A felmérésben résztvevők 86 százaléka azt jelölte meg, hogy a munkaruhája:

tisztasága;

funkcionalitása;

és kényelme befolyásolja az elégedettségét.

Majdnem minden ötödik alkalmazott (19 százalék) úgy véli, hogy a munkájához jól illeszkedő munkaruha hatással van a termelékenységére, a munkavégzése hatékonyságára. Ugyanakkor a rosszul illeszkedő vagy kényelmetlen ruhadarabok negatívan befolyásolhatják nemcsak a morált és a teljesítményt, de a dolgozók munkabiztonságát is.

Csak a dolgozók ötöde elégedett a munkaruhájával

A kutatásban résztvevő magyar munkavállalók 29 százaléka számolt be arról, hogy a munkaruhája az alacsony tartóssági kategóriában szerepel, ez a résztvevő országok dolgozói közül a legmagasabb arány. A gyártóipar magyar munkavállalóinak mindössze egyötöde (20 százalék) elégedett jelenlegi munkaruhájával, 22 százalék kényelmesebb, 23 százalék tartósabb anyagból készült öltözetben dolgozna szívesebben.

A felmérés fényt derített arra is, hogy az alkalmazottak több mint 70 százaléka otthon mossa a munkaruháját, és 22 százaléka maga végzi a szükséges javításokat. Magyarországon ez az arány kiemelkedően magas, 88 százalék, a szükséges javításokat a dolgozók több mint negyede (26 százaléka) otthon oldja meg. A munkavállalók extra teherként jelölték meg, hogy a munkaruha tisztítását és javítását gyakran a szabadidejük rovására kell elvégezniük.

A munkaruha az, ami első pillantásra üzen a cég értékeiről, de a jóllét szempontjából is kulcsszereplő. „Ha a munkaruha kényelmes, tiszta és professzionálisan karbantartott, az nemcsak egységes vállalati megjelenést biztosít, hanem tehermentesíti a dolgozókat, így ők a feladataikra, a munkáltató pedig az üzletre koncentrálhat. A megfelelő szolgáltatással a munkaruhák ellátása, javítása és nyomon követése a háttérben, láthatatlanul történik – ami kézzelfoghatóan javítja a mindennapi munkavállalói elégedettséget

– mondta el Gilányi Balázs, a Lindström magyarországi sales és marketing igazgatója, aki szerint egy vállalat első számú kommunikációs felülete maga a munkavállaló.

Irena Kostelanská, a Lindström termékmenedzsere a kutatás eredményét összegezve elmondta, hogy a munkaruha egyértelműen hozzájárul az alkalmazottak kényelméhez, biztonságához és a lojalitásához. „Az alacsony minőségű ruhadarabok és a megfelelő javítási szolgáltatások hiánya extra terhet ró a dolgozókra, emellett szükségtelen textilhulladékhoz vezet. A körforgásos tervezés egyre fontosabbá válik, különösen a közelgő EU-s szabályozások hatására”– tette hozzá.