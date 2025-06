Mi kell a munkavállalónak itthon 2025-ben? Leginkább rugalmasság, változatosság, kisebb elköteleződés és szabadság – különös tekintettel az időbeosztásra. Ahogy az sem árt, ha valaki az önmegvalósítás és az önismeret jegyében mindeközben minél több szerepben, feladatkörben kipróbálhatja magát, hogy újabb és újabb képességekre tegyen szert. Ami még szintén fontos, hogy a mára fénysebességre gyorsuló világunkban a visszajelzés szinte azonnal megérkezzen a munkára jelentkezőnek: jöhet-e az adott céghez vagy sem.

Míg a munkaadóknak, pláne bizonyos szektorokban, mint például a turizmus és vendéglátás, a kiskereskedelem és a logisztika, ma nem egyszer okoz fejfájást a munkaerő toborzása, pontosabban a munkaerő hiánya. Különösen azokban a helyzetekben, amikor hirtelen nagyobb létszámú munkaerő-igény keletkezik, mert akár elkezdődik/véget ér egy szezon, vagy egy-egy nagyobb piaci szereplő egy jelentősebb vásárlói akciót hirdet, amitől időszakosan felfut a kereskedelem. Vagy egyszerűen előáll az a helyzet, hogy hirtelen „beugrósok” kellenek, mert kiestek a kulcsemberek.

A két oldal igényeit felismerve, hozta a munkavállalói és a munkaadói oldal igényeit szó szerint egy platformra a magyar alapítású Giggle nevű startup, amely műfaját tekintve egy rapid munkaközvetítő app. Sebestyén Ádám és Birizdó Ádám alkalmi munkákat közvetítő alkalmazása mára 140 ezer feliratkozót tud felmutatni: ők azok a felhasználók, akik a hazai fejlesztésű alkalmazáson keresztül rendszeresen kisebb-nagyobb részmunkaidős feladatokat, egy-egy elvihető műszakot, ledolgozható hétvégét és hasonló flexibilis munkalehetőségeket keresnek maguknak.

Sebestyén Ádám és Birizdó Ádám Kép: Giggle

Gig economy – mit is jelent ez pontosan? Nem véletlen a választás, nem ad hoc jelleggel lett Giggle az alkalmazás neve, ugyanis magát a jelenséget, amit felölel és amit pénzzé tesz, külön kifejezés jelöli az angol nyelvben. A Gig Economy ugyanis azt jelenti, amikor valaki munkavállalóként kifejezetten arra rendezkedik be, hogy ideiglenes, szabadúszó, határozott idejű, rövidebb időtartamra szóló szerződéses alapú munkákat vállal. Maga a „gig” pedig egy szlengben használt kifejezés, amit leginkább melónak, alkalmi melónak, esetleg szabadúszó munkának lehet fordítani. Ahogy van rá egy másik szép magyar szó is, a „hakni”, ami elsősorban a zenészek, az előadóművészek egyszeri fellépéseit jelenti.

Nézzük is, hogy munkavállalói oldalról a Giggle rendszere hogyan is működik!

Az appot letöltve és a szükséges adataikat megadva regisztrálnak a rendszerbe;

feltöltenek magukról egy videót, amit a Giggle munkatársai jóváhagynak;

majd ugyanők azt is meghatározzák a feltöltöttek alapján, hogy az adott munkavállaló mely munkakörökre tud jelentkezni;

ezt követően már láthatják is a felhasználók a munkaadók által feltöltött munkalehetőségeket – azon belül is a műszakokat;

„A munkaadóknak sincs sokkal nehezebb dolga, mert ők is nagyon egyszerű lépéseken keresztül tudnak rajtunk keresztül rugalmas munkaerőt szerezni. Ők is feltöltik a profiljukat, megadják, hogy milyen munkakörbe, hány műszakra, mennyi embert keresnek. Majd ezen a ponton valóban olyan jelleggel, mint a népszerű társkereső alkalmazásokon, például a Tinderen, igent vagy nemet mondanak az egyes jelentkezőkre. Ahogy megszületett a döntés, a pozitív és a negatív eredményről is azonnal értesítjük a jelentkezőket” – mondta el Sebestyén Ádám az Economxnak.

Kép: Giggle

Az alapító-ötletgazdák azt is elárulták, a következő lépések a folyamatban:

aki megkapta az alkalmi munkát, őt értesítik a lényeges információkról, többek között arról, hogy pontosan hova kell mennie, és kit kell keresnie a helyszínen;

a munkavállaló ledolgozza a műszakot;

a munkaadónak ezt követően lehetősége van arra, hogy értékelje a munkavállaló teljesítményét;

a hatékony visszajelző rendszer működtetése azért is szükséges, mert ez hatékonyan kiszűri azokat, akik nem megfelelő munkát végeznek vagy az adott műszak kezdete előtt meg sem jelennek;

és persze egyúttal kiemelkedési lehetőséget is biztosít az appon keresztül azoknak, akik odateszik magukat és magas színvonalat képviselnek;

miközben az egyszerűsített foglalkoztatás bizonyult a Giggle rendszerén keresztül a leghatékonyabb megoldásnak, amivel teljesen legálisan és hivatalosan be lehet jelenteni és alkalmazni az időszakosan beálló munkavállalókat, akik már egy héten belül megkapják a bérüket.

„Az egyik újításunk, hogy amit mi működtetünk, valójában egy valós idejű, likvid piactér, ahol lejár az állásajánlat, amennyiben a munkaadó 36 órán belül nem fogadja el a jelentkezést. Ezzel is arra szeretnénk ösztönözni a munkaadókat, hogy mielőbb döntést hozzanak, és meggyorsítsuk a folyamatokat. Amit mi még innovációként kínálunk, hogy rájöttünk: a munkaerőpiacon elvégzendő feladatokat a legkisebb egységekre, műszakokra bontottuk le, mert így ezerszer jobban eladhatók a piacon az állásajánlatok” – tette hozzá Birizdó Ádám, a másik alapító-ötletgazda.

Kép: Giggle

Munkaadói oldalról, akik igénybe veszik az újgenerációs munkaközvetítési szolgáltatásokat:

a vendéglátás és a szálloda szektor képviselői;

a catering cégek;

a kiskereskedelmi láncok;

a nagy logisztikai vállalatok;

és még sokan mások.

A teljesség igénye nélkül, olyan nagyobb, ismertebb szereplők, mint például a Jysk, a Packeta, a Rossmann, a Lidl és az Auchan.

Az applikációnak pedig lényegében innen származik a bevétele, „sok kicsi sokra megy” jelleggel: a munkaadó a startupnak akkor fizet, lényegében sikerdíjat, amikor egy felhasználó eredményesen ledolgozta az adott műszakot.

A felhasználók köréből lényegében minden korosztály képviselteti magát, bár tény, hogy a műszakok 50 százalékát a 30 alatti korosztály viszi el. Viszont ahogy egyre nő az életkor, úgy az egy fő/ledolgozott műszakok száma is folyamatosan növekszik. Ez azért is lehet így, mert a fiatalok, a diákok ugye sok esetben a tanulmányaik mellett dolgoznak, és ami szintén a hazai munkaerőpiac sajátossága, hogy minél idősebb aktív munkakereső az illető, annál lassabban talál magának állást. Így ebben az értelemben a társadalmi mobilitást is segítjük

– sorolta Sebestyén Ádám.

A Giggle felhasználói közt ugyanúgy ott vannak a gyesen lévő kisgyermekes anyukák, valamint a munkaképes nyugdíjasok, illetve azok a főállásban, 40 órában dolgozók, akiknek van még szabad kapacitásuk pluszmunkára. A startup alapító-ötletgazdáinak meggyőződése, hogy rengeteg olyan élethelyzet lehet, amikor valakinek csak flexibilis munkavégzésre van lehetősége. A Giggle számukra lehetőséget teremt, hogy extra bevételnek jussanak, mert ahogy Birizdó Ádám fogalmaz: „szeretnénk azt gondolni, hogy amit csinálunk, annak van egyfajta társadalmi hasznossága is”.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás