Az Oeconomus elemzője találkozott olyan, az Egyesült Államokban 2023-ban készült kutatással, amely alapján az amerikai munkavállalók 46 százaléka mondta azt, hogy egyszerre több állásban is dolgozik. Valamint további 36 százalékuk tervezi, hogy vállal még egy állást. Ezen belül az év elején külön vizsgálták a fiatalokat is az USA-ban, amelyből pedig az derült ki, hogy a Y generáció tagjainak közel negyede (24 százaléka) vállal a főállása mellé akár további két vagy három mellékállást is. Sőt, 33 százalékuk azt nyilatkozta, hogy egyszerre négy-öt különböző bevételi forrással is rendelkezik. Az átlagos éves mellékjövedelmük így közel 13 ezer dollár, ami átszámítva 4 és fél millió forintot tesz ki.Az Eurostat hivatalos európai statisztikái azt tartják nyilván, hogy a 15-64 éves munkavállalók közül mennyien rendelkeznek egynél is több, hivatalosan bejelentett munkahellyel. Mivel hangsúlyosan hivatalosan bejelentett állásokról beszélünk, itt négy százalékos arány jött ki 2023-ra, az unió átlagára vonatkozóan. Ez mindössze 8 millió munkavállalót jelent, ezen belül is főként az észak-európai és nyugat-európai országokban jellemző, hogy a meglévő főállás mellé plusz feladatokat is vállalnak . Míg például Hollandiában és Dániában 10 százalék ez az arány, a déli államokban, Romániában és Olaszországban hivatalosan 1 százalék volt a mellékállással rendelkezők aránya.Az Eurostat Magyarországra vonatkozóan 1,6 százalékos eredményt hozott ki, amelyhez képest egy szintén 2023-ban készült, önbevalláson alapuló globális vizsgálat azt állapította meg, hogy a magyar munkavállalók több mint harmadának (34 százalékának) van mellékes jövedelmi forrása.