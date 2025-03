Még ha végül Donald Trump amerikai elnök Mexikóra kivetett vámjai nem is lépnek életbe, a tequila-ágazat már akkor is megszenvedi a bizonytalan helyzetet. A Reutersnek nyilatkozó termelők, befektetők és elemzők egyaránt az eladások átmeneti visszaesését jósolják.

A 25 százalékos amerikai vámok, amelyeket eredetileg februártól kellett volna alkalmazni, majd március 4-én rövid ideig érvényben voltak, mielőtt mindkét alkalommal felfüggesztették volna, olyan hatalmas gyártók több milliárd dollárnyi importját fenyegették, mint a Diageo és a Becle.

Ez arra késztette a vállalkozásokat és a fogyasztókat, hogy készletezzék az italt, befagyasszák a terjeszkedési terveket és máshová irányítsák az erőforrásaikat.

Egyes gyártók, éttermek és vendéglátóhelyek jelentős, akár hathónapos tequilakészletet halmoztak fel, mondván, ez kifizetődik, ha valóban életbe lépnek a vámok.

Ennek azonban ára is van, ami még akkor is árt az ágazatnak, ha a vámokat visszavonnák.

„Nem számít, mi történik... az árat megfizettük”

– jelentette ki Mike Novy, a Calabasas Beverage Company vezérigazgatója. A Kendall Jenner által alapított 818 Tequila márka forgalmazója ugyanis előremenekülve korábban arra kérte a szeszfőzdéjét, hogy a decemberi ünnepek alatt túlórázzon, hogy még a vámok előtt körülbelül hat hónapnyi terméket tudjon az Egyesült Államokba szállítani. Ez akár 2 millió dollárba is kerülhet, míg a tárolási díjak körülbelül 10 százalékkal növelik a vállalat költségeit.

Brian Rosen, a piacokra újonnan belépő, kevéssé ismert italmárkák bevezetését segítő InvestBev befektető cég alapítója elmondta, hogy a portfóliójában lévő tequilavállalatok szintén hathavi készletet halmoztak fel, és akár 20 ezer dollárt is fizetnek a tárolásért szállítókonténerenként.

Az ilyen tetemes tárolási költségek már önmagukban is áremelésre késztethetnek egyes márkákat

– hangsúlyozta.

De nemcsak a gyártók, hanem a vásárlók is jól feltöltötték tequila-készleteiket.

Az ilyen viselkedés „nagyon csendes” második negyedévet eredményezhet a nagy tequilagyártók számára – jósolta Trevor Stirling, a Bernstein elemzője.