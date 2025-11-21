A világ egyik legismertebb szépségversenye idén Thaiföldön zajlott, amelyet már a kezdetektől hatalmas botrányok kisértek.

Pénteken végül a 25 éves Fatima Bosch, Miss Mexikó fejére kerülhetett a korona, akit november elején a versenyt szervező thai médiamogul, Nawat Itsaragrasil több tucat versenyző előtt szóban megalázott, mert túl kevés közösségi médiás promóciót készített.

Nawat birtokolja az idei Miss Universe szépségverseny rendezési engedélyét, míg a szervezetet Mexikóból Raul Rocha üzletember vezeti.

Szépségek lázadása

Az incidens után Fatima Bosch faképnél hagyta az őt kizárással és biztonsági emberekkel fenyegető szervezőt, miközben több ország szépségkirálynője szolidaritásból csatlakozott hozzá.

A mexikói Fatima Bosch reagál a thaiföldi Praveenar Singh mellett, miután őt hirdették ki a 74. Miss Universe szépségverseny győztesének Bangkokban, Thaiföldön, 2025. november 21-én. Kép: Reuters , Chalinee Thirasupa

A Miss Universe „rosszindulatúnak” minősítette Nawat viselkedését, Rocha pedig Mexikóból videón keresztül nyilatkozva arra kérte thai üzlettársát, hogy „hagyja abba”.

Nawat később bocsánatot kért: azt állította, hogy néhány szavát félreértették. A szépségverseny lebonyolítását egy nemzetközi delegáció vette át tőle.

Az Egyesült Államokban alapított, 1952 óta megrendezett Miss Universe a bolygó egyik legrégebbi szépségversenye. Az elemzők szerint a közelmúltbeli viták rávilágítanak a verseny thai és mexikói tulajdonosai közötti kulturális és stratégiai különbségekre.

A legjobb öt versenyző, Olivia Yace elefántcsontparti, Fatima Bosch mexikói, Stephany Abasali venezuelai, Ahtisa Manalo Fülöp-szigeteki és Praveenar Singh thaiföldi Bangkokban, 2025. november 21-én vesz részt a 74. Miss Universe versenyen. Kép: Reuters , Chalinee Thirasupa

A szépségversenyen a favoritnak tartott thaiföldi Praveenar Singh végzett a második helyen, míg az első ötbe bekerült még Venezuela, a Fülöp-szigetek és Elefántcsontpart indulója.

Manipulált döntősök?

Egy héttel a kivonulásos botrány után két zsűritag is lemondott a nyolcból. Egyikük, a libanoni-francia zenész, Omar Harfouch azt állította, hogy egy „rögtönzött zsűri” előre kiválasztotta a döntősöket a pénteki finálé előtt. Órákkal később a korábbi francia futballsztár, Claude Makelele is bejelentette, hogy „előre nem látható személyes okokra” hivatkozva visszalép. A Miss Universe hevesen tagadta a manipulációt, de a közvéleményben megmaradt a gyanú árnyéka, ami tovább rontotta a verseny megítélését.

A dráma részévé vált egy sajnálatos baleset is: Miss Jamaica a szerdai, estélyi ruhás előválogatón elesett a színpadon. A szépségkirálynő hordágyon hagyta el a helyszínt, ahonnan kórházba került. A jelenet sokkolta a közönséget.

A BBC beszámolója szerinta Miss Universe vezetőségváltása is komoly szerepet játszhatott az idei káoszban.

A thai transznemű médiamogul, Anne Jakrajutatip közvetlenül a szépségverseny megrendezése előtt mondott le a vezérigazgatói posztjáról, helyére pedig a guatemalai diplomata, Mario Bucaro került.

Jakrajutatip váratlan távozása után törés keletkezett a thai és mexikói vezetők között. A stratégiai különbségek, a kulturális félreértések és a hatalmi harcok mind hozzájárultak ahhoz, hogy az idei Miss Universe szervezése botrányba fulladt. A márka jövője bizonytalan, és a szakértők szerint az új vezetésnek sürgősen tisztáznia kell a szerepköröket, ha meg akarja őrizni a verseny nemzetközi hitelességét.