Magyar Péter most csöndben lesz, ha ezt a választ meglátja

Hivatalosan reagált a Legfőbb Ügyészség Magyar Péter állítására, miszerint már tervezik Polt Péter elmozdítását posztjáról, sőt, az utóda is megvan. Időközben Hadházy Ákos is jelezte: az ő tudomása szerint is távozik a Legfőbb Ügyész.