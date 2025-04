Az Index értesülése szerint

a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványaihoz köthető új vezetés büntetőfeljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen.

Az új vezetés

csalás,

hűtlen kezelés,

hamis magánokirat felhasználása,

számvitel rendjének megsértése,

valamint tartozás fedezetének elvonása miatt tett feljelentést.

A jegybank igazgatósága pedig az ÁSZ-szal egyetértésben arról döntött,

a Pallas Athéné Alapítvány 400 millió forint vagyonjuttatásban részesül, hogy a korábbi vezetés pénzügyi lépéseit teljeskörűen feltárhassák.

A cikk szerint Varga Mihály jegybankelnök új korszakot akar nyitni: az átláthatóságot és a felelős gazdálkodást hirdetve azonnal nyomozást kezdeményezett a kérdéses ügyletek után, és mint ismert, az MNB új vezetése hivatalba lépését követően új vezetőket jelölt ki a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) és az Optima élére azzal a feladattal, hogy minden jogi lehetőségre és területre kiterjedő vizsgálatot folytassanak le a korábbi működés feltárására.

Március 19-én ÁSZ az alapítványi gazdálkodást vizsgáló jelentést tett közzé, amelyben megnevezte az Optima-csoportot, mint egy rendkívül összetett, több országra és szintre kiterjedő céghálót: „az Optima-csoport – az alapítói célokkal ellentétesen – magántőkealapok közbeiktatásával több országon és vállalkozói szinten átívelő, rendkívül bonyolult céghálózatot épített fel, melyek kialakítására az ÁSZ nem azonosított racionális gazdasági indokokat.”

A dokumentumokból megállapítható, hogy február 28-án – Matolcsy György korábbi jegybankelnök utolsó munkanapjaiban – az akkori ügyvezetés egy értékpapírkölcsön-ügylettel kívánt volna átruházni jelentős vagyont az Optima-csoport anyavállalatára, a Quartz-csoportra.

Az ügylet az új vezetés szerint egyrészt jogszabályba ütközött, másrészt csalárd szándékkal köthették, illetve vélhetően színlelt szerződés volt

– mondta az Indexnek, az ügyre az elejétől fogva rálátó forrás hozzátéve: „a korábbi vezetés egy értékpapírkölcsön-ügylettel próbálta vagyonátadásra rávenni az Optima-csoportot, konkrétan annak anyavállalatát, a Quartz-csoportot.”

Bár az ÁSZ vizsgálata 2023-ig terjedt, a jegybank új kuratóriuma ennél jóval mélyebbre ásott.

A frissen benyújtott feljelentés nemcsak megerősíti a már megkezdett nyomozást, hanem kifejezetten kiterjeszti azt a 2024-es évre, valamint 2025 első időszakára is.

A gyanú szerint éppen ebben az időszakban, Matolcsy György utolsó hónapjaiban is születtek olyan tranzakciók, vagy legalábbis szándékok, amelyekkel a vagyon jelentős részét megpróbálták volna átcsoportosítani. Ezek közé tartozik a már ismertetett értékpapírkölcsön-ügylet is, amelyről úgy vélik, akár bűncselekmény is lehetett. Az új kuratórium büntetőfeljelentése tehát már nemcsak a többéves múltra, hanem a hatalomváltás előtti utolsó pillanataira is reflektál.

A rendelkezésre álló adatok szerint az Optima Befektetési Zrt. – csak a 2023 végéig terjedő időszakot tekintve – körülbelül 500 milliárd forintnyi vagyonnal gazdálkodott, amelynek döntő része, mintegy 407 milliárd forint, közpénzből származott.

Bár a jegybanki alapítványok ügye körül még mindig számos kérdőjel akad, Windisch László, az ÁSZ elnöke a Della podcastban a napokban kiemelte, hogy két újabb ellenőrzés is folyamatban van, amelyek várhatóan csak 2026-ban hozhatnak eredményt. A célkeresztbe két felsőoktatási intézmény – a Metropolitan Egyetem, valamint a kecskeméti Neumann János Egyetem – került, pontosabban az ezeket fenntartó alapítványok gazdálkodása. Ennek a vizsgálatnak legkorábban 2026-ban lehet eredménye.

A közvélekedéssel ellentétben az MNB-alapítványok vagyonának nagy része, legalábbis papíron, nem tűnt el nyomtalanul.

Az alapítványok által kezelt, mintegy 500 milliárd forintos vagyon zöme továbbra is lekövethető, azonban a tényleges kár mértéke körülbelül 150 milliárd forint lehet

– közölte az ÁSZ elnöke nemrég.