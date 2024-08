Több mint ezer munkaórát vett igénybe a másolat elkészítése. 362 gyöngy és 98 drágakő díszíti, például almandin, ametiszt, rózsakvarc és krizopráz-malachit – mondta Katarína Selecká, a Pozsonyi Városi Múzeum munkatársa a paraméter.sk-nak. A korona másolatát ezüstből készítették, befuttatták arannyal, súlya pedig megegyezik az eredeti szent koronáéval.

Az eredeti korona színaranyból van, és a Parlamentben látható, Budapesten.

A magyar királyi korona, más nevén Szent István koronája az egyik legrégebbi fennmaradt európai korona. Több mint 50 király viselte, az utolsó király, IV. Károly koronázása 1916-ban volt. Ezt a koronát viselte Mária Terézia is, akit 1741-ben a pozsonyi Szent Márton-dómban koronáztak meg.

A múzeum felidézi, hogy a királyi korona a stabilitást is garantálta Magyarországon, azonban a török fenyegetések és a rendi felkelések miatt rendkívül kalandos utat járt be. Sokáig Pozsonyban is őrizték, ahol most a másolata található.

1945-ben a szovjet hadsereg elől kimenekítették az országból, majd az amerikai hadsereg elszállította és a Fort Knox katonai támaszponton helyezték el, majd 1978-ban adták vissza Magyarországnak.