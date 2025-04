Sok újdonsággal rukkolt elő a magyar online élelmiszer-áruház. A Kifli.hu anyavállalata, a cseh Rohlik Group bemutatta az Xtra-t, az eddigi legszélesebb körű kedvezményprogramját, amely a Kifli.hu-nál a Prémium csomagot váltja.

A sajátmárkás kedvezményekkel, a bio termékekre vonatkozó folyamatos árengedményekkel, az ingyenes aznapi kiszállítással és a garantált kiszállítási idővel a Kifli.hu Xtra tagsága azoknak szól, akik a kényelem mellett a minőséget is előnyben részesítik, illetve az életmódjukhoz még jobban illeszkedő szolgáltatást keresnek – közölték.

Azt is kihangsúlyozták, hogy a tagok számára mindig ingyenes a kiszállítási díj, havonta négyszer pedig minimális rendelési összeg nélkül is rendelhetnek. Emellett havonta négy expressz kiszállítás is jár, aznapi érkezéssel 17 óráig leadott rendelés esetén, kapacitás függvényében.

A Rohlik és a Kifli.hu fő célja minden esetben az, hogy a legjobbat nyújtsa vásárlóinak. Ügyfeleinknek azonban ez a bizonyos "legjobb" soha nem egy végállomás – sokkal inkább egy kezdet. A Kifli Xtra a prémiumtagság méltó folytatásaként mindent biztosít, amit vásárlóink szeretnek – azonban jelentősen továbbfejlesztve.

– mondta Tomáš Čupr, a Rohlik Group vezérigazgatója és alapítója.

Az Xtra-tagok ezekre a saját márkás termékekre 10 százalék kedvezményt kapnak. A tagok emellett elsőbbséget élveznek az ügyfélszolgálaton, valamint mások számára nem hozzáférhető, exkluzív termékekhez is hozzáférhetnek.

Az organikus termékeket kereső vásárlók 10 százalék kedvezményt kapnak minden bio termékre, emellett az Xtra-rendelések ingyenes, újrahasználható táskákban érkeznek – tették hozzá.

Ráadásul a Kifli.hu történetében most először az új vásárlók 30 napig teljesen ingyen kipróbálhatják a prémium programot, a Kifli Xtra-t.