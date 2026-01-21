Havi több mint 20 ezer eladott autóval robban be Európába a Chery-csoporthoz tartozó OMODA&JAECOO, amely 2026-ra az Európai Unió összes piacán jelen lesz.

Az európai országokon belül a legnagyobb piaci előretörést az Egyesült Királyságban, Lengyelországban és Spanyolországban érték el, de más országok is erős növekedési lendületet tartanak fenn.

Magyarország az első belépésünk az általános forgalmazói piacra, és egyben fontos kapu számunkra a délkelet-európai kapcsolatok kiépítéséhez

– hangsúlyozta érdeklődésünkre David Shen, a Chery Európa-régióért felelős alelnöke, akit megkérdeztünk arról, hogy vajon miért kerül ugyanaz az autó az Európai Unióban közel 2,5-szer annyiba, mint Kínában?

David Shen, a Chery Európa-régióért felelős alelnöke előadást tart az Omoda és Jaecoo márkákat forgalmazó Genius Automotive Europe budapesti rendezvényén. Fotó: Dobrovszki Dániel

David Shen úgy látja, hogy az árkülönbség főként a különböző szabályozási környezetből adódik.

„Az EU-ban értékesített autóknak meg kell felelniük a világ egyik legszigorúbb biztonsági, környezetvédelmi, kiberbiztonsági és homologizációs szabványainak. Ezen követelmények teljesítése jelentős mérnöki munkát, további alkatrészeket és tanúsítási folyamatokat igényel. Ezenkívül a logisztika, a helyi adózás, a jótállási politikák és az értékesítés utáni struktúrák is növelik az összköltséget Európában”

– fogalmazott a régiós alelnök, egyben megerősítette, hogy ezen tényezők ellenére továbbra is elkötelezettek amellett, hogy versenyképes árakat és erős értéket kínáljanak az európai ügyfeleknek.

Elképesztő menetelést mutatnak ezek az autók Beveszi az autóipart Kína ? Mi lesz veled Európa? A kínai autómárkák az Európai Unió újautó-piacán csak novemberben 108 százalékkal több autót adtak el, mint egy évvel korábban.

Megkérdeztük tőle, hogy tervezik-e, hogy az autógyártás egy részét a jövőben áthelyezik Európába, ahogy ez a Nissannal közös Barcelona melletti üzemük, az Ebro márka esetében történt. Különös tekintettel arra, hogy a kínai vetélytársak, például a BYD és a GWM ezt teszik?

David Shen válaszában hangsúlyozta, hogy a helyi gyártás minden globális autóipari vállalat számára fontos lehetőség, és aktívan értékelik annak megvalósíthatóságát Európában. Az ilyen nagyságrendű döntések azonban számos tényezőtől függenek, például a piaci kereslettől, az ellátási lánc érettségétől, a hosszú távú politikai stabilitástól és a helyi partnerségektől.

„Amit megerősíthetek, az az, hogy elkötelezettek vagyunk az európai lokalizációnk fokozatos mélyítése iránt, mind a termékek, mind a szolgáltatások, mind pedig – megfelelő időzítés és feltételek esetén – a gyártás terén.

A barcelonai gyárat 2026-tól potenciálisan az OMODA&JAECOO és más márkák egyes járműmodelljeinek gyártására fogjuk használni”

– fűzte hozzá David Shen.