A kormány a Budapestet sújtó törvénytelen elvonásokkal nem „csak” a fővárosi közszolgáltatásokat sodorja veszélybe, de az állami költségvetés bedőlését is kockáztatja, vagyis a magyar gazdaság egészét veszélyezteti – teszi hozzá Karácsony Gergely írásában, aki rámutat,

a Budapesttől és az összes magyar településtől elvont, évről évre egyre több pénzzel a költségvetés lyukait akarják betömni.

Amennyiben a kormány sarcpolitikája miatt Budapest nem tudja finanszírozni a közszolgáltatásait, a nemzetközi hitelminősítők azonnal leminősítik a várost, ami Magyarország leminősítését is maga után vonja – írja.

Emiatt az egekbe szökhetnek az eladósodott állam kamatterhei, ez súlyosan érintheti a forint árfolyamát, a részvénypiacot, az államkötvények hozamát, fokozhatja a tőkekiáramlást Magyarországról

Karácsony Gergely szerint Budapest kivéreztetése az állam csődje.

Budapest a magyar GDP 38 százalékát termeli meg, Budapest az ország gazdaságának motorja. Ha ez a motor leáll, annak az egész ország látja kárát – fogalmaz Karácsony Gergely.