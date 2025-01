Kanada beleáll a kereskedelmi háborúba

Ha kell a kereskedelmi háborúba is beleáll Kanada, de nem hódol be Trump vámterveinek. Az ország most olyan listát készít, amely 25 százalékos importadóval sújtana olyan amerikai termékeket, amelyek politikailag és gazdaságilag is fájnának Amerikának. Persze a kanadai vállalkozások sem örülhetnének felhőtlenül.