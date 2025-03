Ahogy arról az Economx is beszámolt: a koreai SK iváncsai és komáromi gyárában is zajlottak leépítések, még az a hír is szárnyra kelt, hogy az akkumulátorok iránti keresletcsökkenés miatt az SK akár be is zárhatja a komáromi gyárát, termelést Iváncsára helyezheti át. Majd kiderült: kormányhivatalok 2025 március-áprilisi időszakában több vállalatnál is ellenőrzést tartanak, hogy megvizsgálják a létszámcsökkentések szabályszerűségét.

A Telex most arról ír, hogy

a Komáromban és Iváncsán is akkumulátorgyárat üzemeltető dél-koreai SK az elmúlt napokban a magyarországi termelés felpörgetéséről döntött, amely mögött új, nagy megrendelés állhat.

Az SK az elmaradó megrendelések miatt tavaly májusban egyszerre 600 külsős, munkaerő kölcsönző cégeken keresztül alkalmazott, főleg kirgiz dolgozót küldött el, majd azóta több mint 500 belsős munkavállalót is leépítettek. Utóbbi lépes leginkább magyarokat érintett, akiket többségében közös megegyezéssel küldtek el, volt azonban olyan is, akit kirúgtak.

Az elmúlt egy hétben azonban rengeteg helyen jelentek meg munkaerő közvetítők álláshirdetései, amelyekben Iváncsára keresnek dolgozókat.

Akad olyan toborzó cég, amelynek a honlapján magyarul is megjelent a hirdetés, de a kampány orosz és ukrán nyelvű Facebook-csoportokban zajlik intenzívebben.

A hirdetésekben kicsit különböző, nettó 380-600, vagy 420-450 ezer forintos havi fizetést ígérnek, amiért cserébe 12 órás, éjszakai és nappali váltott műszakokban kell dolgozni.

Az orosz nyelvű álláshirdetéseket egyszerre nyomja az Enterworks és az ukrán Elita Work nevű cég. Az álláshirdetések az Enterworks honlapján ukrán és magyar nyelven is megvannak. A Profession.hu-n toboroz ezen kívül a koreai kötődésű MTSC Hungary nevű cég is.

Több orosz nyelvű álláshirdetés szerint visszaveszik a cégből korábban kapacitáscsökkentés miatt elbocsátott dolgozókat is. Egy forrás szerint

a tavaly májusban elküldött több mint 500 kölcsönzött munkásból 100-150 embert már munkába is állítottak állítottak Iváncsán.

Az SK ezzel párhuzamosan nem hirdet állásokat, honlapjuk szerint Iváncsán egyedül PLC-technikusokat keresnek. Ez azt jelenti, hogy a cég az új megrendeléseket valószínűleg teljes egészében külsős dolgozókkal gyártatná le.

A dél-koreai társaságnak Magyarországon három üzeme van: az SK On Hungary Kft.-nek egy Komáromban, egy pedig Iváncsán, de Komáromban akad egy üzeme az SK Battery Manufacturing Kft.-nek (SBKM) is.