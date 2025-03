Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára közölte:

2025. március-április között a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok vizsgálatokat tartanak több vállalatnál, amely során az azoknál végbe menő elbocsátások szabályszerűségét vizsgálják.

Az államtitkár ezt a tájékoztatást adta Vadai Ágnes DK-s parlamenti képviselő írásbeli kérdésére. Az ellenzéki politikus arról érdeklődött a kormánynál, hogy mikor rendel el az illetékes kormányzati szerv átfogó munkaügyi ellenőrzést az SK komáromi akkugyárában tapasztalható létszámleépítés kapcsán, illetve, hogy milyen szerződéses kötelezettsége van a koreai SK két magyarországi cégének a létszámfenntartást illetően.

Fónagy János azt válaszolta, hogy az állami pénzből működő beruházásösztönzési rendszeren keresztül megvalósuló beruházások esetében a létszámvállalásra vonatkozó elvárás a vonatkozó (a cégekkel kötött) támogatási szerződésekben is megjelenik szankcionálható kötelezettségvállalásként.

Az államtitkár szerint ugyanakkor kijelenthető, hogy

a 2024-es vizsgálatok alapján az SK cégei közül egyik sem sértette meg a szerződésben vállalt kötelezettségeiket.

Az Economx is beszámolt arról, hogy a koreai SK iváncsai és komáromi gyárában is zajlottak leépítések, még az a hír is szárnyra kelt, hogy az akkumulátorok iránti keresletcsökkenés miatt az SK akár be is zárhatja a komáromi gyárát, termelést Iváncsára helyezheti át.