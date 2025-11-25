A Hervis sportáru-kereskedelmi lánc eladja magyarországi és romániai leányvállalatait – közölte kedden a Hervis Sport- und Modegesellschaft. A brit Frasers Group, korábban Sports Direct, kartelljogi engedélyek megszerzését követően átveszi a Hervis Magyarországot (Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft.) 29 üzletével és a Hervis Romániát (Hervis Sport and Fashion srl.) 49 üzletével. A Frasers közleménye szerint

a munkavállalókat átveszik.

A vételárat nem hozták nyilvánosságra.

A Hervis többi üzlete, valamint az osztrák, szlovén és horvát alkalmazottak nem érintettek ebben a megállapodásban – közölte továbbá a Spar Austria tulajdonában lévő áruházlánc.

Tavaly a csoport Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában 227 üzletével több mint 490 millió euró bruttó árbevételt ért el. A Hervis Sport- und Modegesellschaft mbH a 2024-es üzleti évben 43 millió euró veszteséget könyvelt el.