Botrány a köbön: Egy másik csoportban is megosztotta a titkos hadi információkat a miniszter

Nem csak egyetlen, egy újságírót is tagjai között tudó chatcsoportban osztotta meg az amerikai védelmi miniszter a jemeni légitámadások bizalmas információit. Most kiderült: egy másik Signal-csoportban is beszámolt a titkos adatokról.