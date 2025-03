A héten szinte a teljes fősodormédia attól volt hangos, hogy a Trump-adminisztráció tagjai, köztük J. D. Vance alelnök és Pete Hegseth védelmi miniszter, minden bizonnyal teljesen alkotmányellenesen, egy Signalon folytatott csoportos beszélgetésben beszélték meg a jemeni húszik elleni támadás részleteit.

A dolog ott bukott meg, hogy a beszélgetéshez véletlenül hozzáadták Jeffrey Goldberg újságírót, a The Atlantic főszerkesztőjét is, így ő is hozzáférhetett ezekhez a rendkívül érzékeny üzenetekhez, amelyeket később nyilvánosságra is hozott. Ezt a hibát pedig könnyen ki lehetett volna küszöbölni, hogyha betartják a kormányzati biztonsági protokollt.

Mindenesetre a Signal mindenképpen jól jött ki a történetből, mivel a The Atlantic cikkének hétfői megjelenése utána az Appfigures alkalmazásinformációs cég jelentése szerint a Signal letöltései világszerte 28 százalékkal haladták meg az elmúlt 30 nap napi átlagát az iOS és a Google Play rendszerében. Az Egyesült Államokban a letöltések 45 százalékkal, Jemenben 42 százalékkal nőttek hétfőn – írja a Techcrunch.

A botrány előtt a Signal az 50. helyen állt a közösségi médiaalkalmazások között Jemenben, azonban hétfőn a 9. helyre küzdötte fel magát.