A hibrid járművek térnyerése a használtautó-piacon továbbra is töretlen: míg 2024 első negyedévében a Használtautó.hu kínálatában szereplő hibrid modellek átlagára 11 millió forint volt, 2025 azonos időszakában ez az összeg enyhén csökkenve 10,9 millió forintra módosult. Az autók átlagéletkora eközben alig változott: a tavalyi 4,2 évről idén 4,4 évre emelkedett. A futásteljesítmény átlagosan 7 százalékkal nőtt, de továbbra is viszonylag alacsony, 96 900 kilométer. Az érdeklődés és a kínálat is bővülést mutat: a telefonos és online megkeresések száma 22 százalékkal emelkedett, míg az elérhető hirdetéseké 8 százalékkal.

A 2025 január–márciusi adatok alapján összeállított népszerűségi listán 10-ből 6 helyet a Toyota foglal el, 8-at ha a Lexust is hozzávesszük.

A legnépszerűbb modellek továbbra is a C-HR, a Corolla és a RAV4. A Prius átlagos futásteljesítménye 24 százalékkal nőtt, ami a modell tartósságát jelzi.

A prémium szegmenst képviselő Lexus RX és NX modellek továbbra is stabilan jelen vannak a mezőnyben, miközben a Mitsubishi Outlander és a Ford Kuga is megőrizték helyüket a tíz legnépszerűbb hibrid autó között.

Kép: hasznaltauto.hu

„A hibrid autók piacán továbbra is a Toyota dominál, beleértve a Lexus modelleket is.. Érdekesség, hogy a Prius a magas futásteljesítménye ellenére továbbra is népszerű választás, míg az új CH-R modell megjelenése hozzájárult a Toyota-kínálat átlagéletkorának csökkentéséhez. A magyar autóvásárlók is egyre inkább felismerik a hibrid hajtás előnyeit: a kereslet számottevően nőtt az előző évhez képest. Az átlagárakat tekintve a hibrid piac továbbra is stabil képet mutat” – fűzte hozzá Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu brand managere.