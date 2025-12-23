Soha nem látott méretű hadihajókból álló amerikai flotta építését jelentette be Donald Trump elnök hétfőn. Floridai rezidenciáján tartott tájékoztatóján azt mondta, hogy az „Arany Flotta" a távlati célok szerint 20-25 hajóból áll majd, két vízi jármű építésére már engedélyt adott, a munka pedig azonnal megkezdődik.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a meglévő hadihajók kiöregedőben vannak, kezdenek elavulni, és hozzátette: sürgős szükség van az új eszközökre. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az amerikai haditengerészet 1994 óta nem bővült harci egységekkel. Donald Trump megfogalmazása szerint az új hadihajók „százszorosan erőteljesebbek lesznek, mint bármely hajó, ami valaha is épült".

A célokat tekintve az elnök közölte, hogy az első két, 30-40 ezer tonnás vízi jármű megépítésére körülbelül két és fél évet szán, azokat a legmodernebb fegyverzettel szerelik fel, így hiperszonikus rakétákkal, nagy erejű lézerrendszerrel, a jelenleg fejlesztési fázisban lévő nukleáris töltet szállítására alkalmas tenger alatti cirkálórakétákkal, valamint a legmodernebb védelmi rendszerrel.

Arra a kérdésre, hogy az új hadihajók megépítésének célja Kína egyre növekvő haditengerészeti kapacitásának ellensúlyozása-e, Donald Trump azt felelte: nem csupán Kína ellensúlyozásáról van szó, hanem „mindenkiéről".