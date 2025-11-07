Még 2019-ben indított eljárást a Gazdasági Versenyhivatal a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.-vel és a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.-vel szemben, azok italtermékekre alkalmazott értékesítési gyakorlata miatt.

A GVH közleményében azt írja, azt vizsgálták, hogy a vállalkozás átviszi-e a szénsavas üdítőitalok piacán feltételezetten fennálló erőfölényét, az alkoholos italtermékek, valamint egyéb, kevésbé népszerű alkoholmentes italtermékek értékesítésének piacaira is.

A hatóság közlése szerint a vizsgálók részletes elemzést folytattak le, nem csak az eljárás alá vontaktól, hanem azok partnereitől és versenytársaitól is kértek be adatokat, emellett pedig két alkalommal előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást is lefolytattak.

A vizsgálat eredményeként a GVH feltárta, hogy a Coca-Cola HBC különböző szerződéseket alkalmaz HORECA partnereivel az egyes érintett termék-típusok esetében, és összekapcsolás sem jelenik meg egyértelműen azok szövegezésében.

Ugyanakkor azt is feltárták, hogy egyes szerződéstípusok esetén a kedvezményeket olyan jelenítik meg, ami azt a benyomást keltheti a HORECA egységekben, hogy egy adott kedvezmény eléréséhez több üdítőital típust is feltétlenül forgalmazniuk kell. A GVH kiemeli, hogy a cég időszakos promóciói kapcsán is versenyjogi aggályok merültek fel, különösen a kevert italokra vonatkozó kedvezmények esetében.

Az eljárás során a Coca-Cola HBC kötelezettségvállalási javaslatot tett, melynek keretében vállalta, hogy magyarázó és tisztázó rendelkezésekkel egészíti ki forgalmazási mintaszerződéseit, melyek egyértelművé teszik, hogy az egyes italtermék-típusokra kötött szerződések kereskedelmi feltételei, így különös tekintettel a kedvezmények szintjei nem függenek egymástól.

Ezen felül a vállalat azt is vállalta, hogy a fenti kötelezettségvállalásoknak, valamint az általános versenyjogi elveknek való megfelelés biztosítása érdekében az érintett kollégák számára rendszeres belső képzéseket szervez.

A GVH Versenytanácsa úgy ítélte meg, hogy a vállalat érdemi és előremutató vállalásokat tett, amelyek szerintük megfelelően kezelik az esetlegesen aggályos gyakorlatokat.