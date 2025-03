Globálisan 17,9 százalékkal, 56,5 milliárd dollárra nőttek a chipeladások januárban az egy évvel korábbi 47,96 milliárd dollárról, miközben decemberhez mérve 1,7 százalék volt a csökkenés – áll a világ vezető nemzetközi gyártóit tömörítő szervezet, a SIA honlapján.

Észak- és Dél-Amerikában igen jelentősen, 50,7 százalékkal nőttek az eladások januárban az előző év azonos hónapjához képest.

A növekedés Kínában 6,5 százalék,

Japánban 5,7 százalék,

az ázsiai és csendes-óceáni régióban pedig 9 százalék volt.

Eközben Európában 6,4 százalékkal csökkent az értékesítés éves összevetésben.

Egy átlagos mai autóba 50-150 chipet építenek be, többek között a vezetéstámogató rendszerek vagy a navigáció is igényli a félvezetőket, de a speciális mikrokontrollerek, amelyek olyan funkciókat kezelnek, mint az elektromos ablakemelők, a fékezés vagy a fényszórók mozgatása. A Covid-járvány idején ezek hiányában a világ nagy autógyártói, a Volkswagen, a Ford, a FiatChrysler, a MINI vagy a Nissan is arra kényszerült, hogy átalakítsa a termelést, gyárakat állítson le.

Decemberhez képest a januári chipértékesítés

Észak- és Dél-Amerikában 3,5 százalékkal csökkent,

viszont Európában 1,3 százalékkal,

Japánban 3,1 százalékkal,

Kínában 2 százalékkal, az ázsiai

és csendes-óceáni térségében 1,6 százalékkal nőtt.

A SIA adatai szerint globálisan 627,6 milliárd dollár értékben adtak el chipeket a világon tavaly, ami rekordszintnek számít és 19,1 százalékkal felülmúlta a 2023. évit.

A SIA az amerikai félvezetőipar körülbelül 99 százalékát és a más országok chipgyártóinak körülbelül 66 százalékát képviseli.