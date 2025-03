Donald Trump és C. C. Wei, a tajvani TSMC elnök-vezérigazgatója a Fehér Házban jelentették be a világ legnagyobb chipgyártójának 100 milliárd dolláros amerikai beruházását magyar idő szerint hétfő este fél kilenckor.

Az amerikai elnök szavai szerint a tajvani vállalat öt korszerű chipgyártó üzemet létesít majd, elsősorban Arizona államban, amellyel több ezer magasan fizetett munkahelyet teremtenek az Egyesült Államokban.

Donald Trump a múlt hónapban többmilliárd dolláros mesterségesintelligencia-infrastruktúra projektet jelentett be az Oracle-lel , az OpenAI-val és a Softbankkal.