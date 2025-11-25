Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró hét órakor 382,58 forintra erősödött a hétfő esti 382,40 forintról.
A dollár jegyzése 331,98 forintról 332,24 forintra nőtt, a svájci franké viszont 410,64 forintról 410,57 forintra csökkent.
Az euró jegyzése 1,1518 dollárról 1,1517 dollárra változott.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!