Több mint 1,1 millióan vesztették életüket 2022-ben az Európai Unióban úgy, hogy a haláluk elkerülhető lett volna hatékonyabb egészségügyi rendszerekkel és egészségügyi beavatkozásokkal. Az adatok Kelet-Európában sokkal rosszabbak, mint a kontinens nyugati vagy északi részén - derül ki az Euronews Health felméréséből.

Az Eurostat az elkerülhető haláleseteket két kategóriába sorolja: az egyik a megelőzhető eseteké, amelyekbe az olyan halálokok tartoznak, amelyek a legszélesebb értelemben vett közegészségügyi beavatkozásokkal kivédhetőek. A másik kategória a kezelhető haláleseteké, amelyek mögött olyan okok szerepelnek, amelyek optimális minőségű egészségügyi ellátással elháríthatóak lennének.

Mindennek alapján

az uniós statisztikai hivatal döbbenetes adatai szerint 2022-ben az elkerülhető halálesetek száma a 75 év alattiak körében összesen 1,11 millió volt az EU-ban, vagyis az uniós polgárok haláleseteinek több mint egyötödéért a nem megfelelő egészségügyi rendszer és ellátás tehető felelőssé.

Az elkerülhető halálozási arányok Európa-szerte nagy eltéréseket mutatnak. Ennek a szakértők szerint az az oka, hogy a mutatókat számos dolog befolyásolja, az egészségügyi kiadások szintjétől kezdve az olyan megelőzhető kockázati tényezőkig, mint például a dohányzás és az alkoholfogyasztás gyakorisága.

Az elkerülhető halálozási arány az Európai Unióban 100 ezer lakosra vetítve 169 halálesettől 543-ig terjedt, Svédországban a legjobb és Lettországban a legrosszabb e tekintetben a helyzet. Az uniós átlag 258 haláleset volt 2022-ben.

Valamennyi európai országot tekintve Svájc mutatói a legjobbak, ott 2022-ben 153 ember halála lett volna elkerülhető 100 ezer polgárra vetítve.

A területi szórást illetően a kelet- és balti-európai országokban a legsiralmasabb a helyzet.

Lettország, Románia, Magyarország, Litvánia és Bulgária állt 2022-ben a lista végén, mindegyikben meghaladta a 470-et 100 ezer főre vetítve az elkerülhető halálozási arány.

Magyarországon 2022-ben százezerből 512 ember halála lett volna elkerülhető

- derül ki az Eurohealth elemzéséből.