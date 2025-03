„Az európai védelem újjáépítése hatalmas befektetést igényel hosszú időn keresztül” – áll a Politico birtokába került, úgynevezett védelmi fehér könyv tervezetében. Az Európai Unió hatalmas projektet kíván elindítani védelmi iparának kiépítésére, amelynek célja Oroszország elrettentése és Ukrajna támogatása.

Az Andrius Kubilius uniós védelmi biztos és Kaja Kallas, az EU vezető diplomatája által készített dokumentumot a jövő héten mutatják be az EU vezetőinek. A tervezet megjelenése előtt még változhat.

Az új uniós politika kulcsfontosságú elemei közé tartozik

a tömbön belüli fegyvergyártás és a „hasonló gondolkodású harmadik országbeli vállalatok” előnyben részesítése,

a közös fegyvervásárlások ösztönzése,

a védelmi projektek finanszírozásának megkönnyítése,

azokra a kulcsfontosságú területekre való összpontosítás, ahol kapacitáshiánya van, a légvédelem vagy a katonai mobilitás területén,

valamint a védelmi beruházások bürokráciájának csökkentése.

Oroszország lépései jelentik az új politika mozgatórugóját.

„Oroszország egzisztenciális fenyegetést jelent az Unióra nézve, és tekintettel a szomszédos ország megszállására és a jelenlegi terjeszkedési politikájára, az orosz fegyveres agressziótól való elrettentés szükségessége az Ukrajnával kötött igazságos és tartós békemegállapodás után is megmarad” – áll a tervezetben.

„Jelentős további katonai erőforrások nélkül, különösen most, hogy az Egyesült Államok felfüggesztette támogatását, Ukrajna nem tudna erős pozícióból igazságos és tartós békét kötni” – írja a dokumentum.

Európa nem veheti magától értetődőnek az Egyesült Államok biztonsági garanciáját, és jelentősen növelnie kell a NATO megőrzéséhez való hozzájárulását

– áll a szövegtervezetben. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy „a NATO továbbra is a kollektív védelem sarokköve Európában”.

Megjegyzi, hogy

Európa függővé vált az amerikai katonai képességektől, ami most veszélyt jelent, amikor az Egyesült Államok „átgondolja hozzáállását, és úgy dönthet, hogy korlátozza ezeknek az eszközöknek a használatát, vagy akár leállítja a rendelkezésre állást”.

Az EU hadiipari komplexumának újjáépítése azt jelenti, hogy a blokknak meg kellene fontolnia az európai preferencia bevezetését a stratégiai védelmi vonatkozású ágazatok és technológiák közbeszerzései során. Hangsúlyozza továbbá az „együttműködésen alapuló beszerzés” szükségességét, amely a blokk széttöredezett védelmi piacának kezelésének egyik módja, és pénzügyi erőt biztosít az országoknak, hogy előnyös üzleteket kössön.

Az Európai Bizottság „központi beszerző szervként is felléphet a nevében”, de a dokumentum azt is biztosítja, hogy a tagországok továbbra is önállóak maradnak Brüsszel nem hatol be a nemzeti szuverenitás területeibe.

„A tagállamok felelősek fegyveres erőikért a doktrínák kidolgozásától a bevetésig, de a tagállamok képességbeli hiányosságai sokkal több együttműködést igényelnek védelmük újjáépítéséhez."

A kezdeti lépésekkel a tagországokat a következőkre kell rávenni:

hagyják jóvá a blokk fiskális szabályainak javasolt lazítását, amely megkönnyíti a védelmi kiadások növelését;

megállapodnak abban, hogy a védelmi kiadások 35 százalékában együttműködnek;

jóváhagyja az 1,5 milliárd eurós európai védelmi ipari programot;

és megállapodjanak a NATO-val a kritikus képességterületekről.

A dokumentum egy sor kulcsfontosságú intézkedést is ismertet Ukrajna megsegítésére, ideértve 1,5 millió tüzérségi lövedék, légvédelmi rendszerek biztosítását, az ukrán csapatok kiképzésének folytatását, az ukrán védelmi iparnak történő megrendeléseket, Ukrajna szorosabb kapcsolását az EU katonai finanszírozási rendszereihez, valamint a blokk katonai mobilitási folyosóinak kiterjesztését Ukrajnára.