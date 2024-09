Muhi Gergely, az Equilor vezető elemzője szerint a közeljövőben a gazdaságra ható legfontosabb tényező az amerikai elnökválasztás: igen kiélezett a verseny, hibahatáron belüliek a mérések, ráadásul az elektori rendszer miatt torzított a helyzet, így néhány állam dönti el, hogy ki lesz az elnök.

Amerikai elnökválasztás

Mindkét elnökjelölt az inflációt szorítaná le, noha teendőjük már nem sok van, hisz az infláció közeledik a célértékhez. Trump nagyobb kontrollt szeretne gyakorolni a Fed fölött, beleszólna a kamatpályába, ami a jegybanki függetlenség ellen szólna, ráadásul jelentős költségvetési hiányt generálna. Trump 10 év alatt 4500 milliár dolláros pótlólagos hiányt okozna, Harris csak 1400 milliárdot tenne hozzá a jelenlegi hiányhoz. Trump így 10-20 százalékkal növelné a hiányt, ami nem fenntartható.

Az USA gazdasága, kamatpolitika

Az ígéretek ugyanakkor sokszor nem valósulnak meg, ráadásul megosztott lesz a képviselőház, így nehezebb átvinni a korlátlan költekezési programokat. Az USA gazdasága 2 százalék körüli mértékben nő, de lefelé mutató kockázatok vannak az elemző szerint. Az amerikai háztartások nagy része hitelből fogyaszt, a Covid-pénzek kifutottak. A munkaerőpiac már kevéssé feszes, igaz, ilyen feszes csak kétszer volt: a 60-as években és most, a Covid után.

Az amerikai gazdaság mindenesetre hűl, amit végülis a monetáris szigorítás okoz, így viszont már sürgetővé válik a kamatcsökkentési ciklus megkezdésére, csütörtökön vélhetően meg is kezdődik. A piac idénre 110 bázispontot áraz, az Equilor szerint ezek túlzottak: szerintük 75 bázispont lesz a csökkenés. Emellett sor kerülhet az eszközvásárlási programok során kibocsátott fedezetlen pénz visszavételének csökkentésére, esetleg leállítására, mert fogy a likviditás az amerikai bankrendszerben.

Európa

Európában Németország feldolgozóipara gyengélkedik, a déli országok szolgáltatási szektora, főleg a turizmusra építve jól megy, gazdaságaik nőnek. Az eurózónában két kamatvágás már lezajlott, a piac még két, az Equilor még egy kamatcsökkentésre számít idén, jövőre viszont négy lépésben csökkenhet a kamat, így 2,25 százalék lesz az alapkamat.

Magyar makrogazdaság

A magyar gazdaság szempontjából döntő a német piac, nagy a függés, és ez látszik is abban, hogy idén nem lett gyors visszapattanás a gazdaságban, miközben a lakossági fogyasztás is a várakozás alatt alakul. Az Equilor 1,6 százalékos növekedést vár idén, de ehhez kell a fogyasztás növekedése, ami azért is húzódik, mert a lakosság óvatos, magasabbak a lakhatási költségek, az átlagos és az átlag alatti jövedelmű háztartásokban sokkan nagyobbat ütött az élelmiszerinfláció, így a reálbér még messze nem érte el a 2021-est.

A költségvetés felborult: 2,9 százalékos céllal indultunk, ami 4,5 százalékra nőtt, ráadásul pótlólagos kiigazítások kellettek júniusban. Így a megemelet hiánycél tartható lehet, de nem kizárt, hogy még kisebb kiigazítások szükségessé válhatnak a hátralévő időben. November elején jön a jövő évi költségvetés, így a jövő évi bizonytalanság akkor lecsökken.

Monetáris politika

A jegybanknak van tere a kamatvágásra. a piac 75 bázispontot vár idén, az Equilor 50 bázispontot, így 6,25 százalék lesz a kamat év végén. Jövőre tovább csökkenhet a szint, 5-5,5 százalékig. Márciusban jegybankelnök-váltás lesz, pontos információ azonban nincs sem a személyről, sem a monetáris politikáról. Amint erről új infláció lesz, újra értékeli becsléseit az Equilor.

A jegybanki szeptemberi ülésén figyeli az inflációt, ami várakozás szerinti, a maginfláció viszont még 4,6 százalékos, kissé magas. Emellett kiemelten figyelik, hogy a nagy jegybankok, különösen a Fed mit lép, így a szerdai Fed-lépés döntő lesz. Ugyanakkor vélhetően mindkét nagy jegybank tovább csökkent idén, így az MNB tere is növekszik.

Várható hazai folyamatok

Jövőre meglehet az inflációs cél, a lakossági fogyasztás beindulhat, az energiaszámlák nemzeti szinten kedvezően alakulnak, a 2022-ben látott kockázattól már nem kell tartani. A csökkenő kamatok segítik az államadósság után fizetendő kamatkiadás mértékét. Az év elején rendkívül jól alakult a fizetési mérleg, ez nyáron valamelyest csökkent, de jövőre új termelőkapacitások állnak üzembe, ami exportnövelő hatású, így jót tesz a fizetési mérlegnek.

Az uniós források helyzete döntő tényező: a korábban blokkoltak közül sok el fog jutni a vállalkozásokhoz, viszont 32,5 milliárd euró még blokkolva van. A blokkolástól számítva limitált idő van a felhasználásra, így egymilliárd euró véglegesen elveszhet idén, ha nincs megegyezés. A nagy hitelminősítők az Equilor várakozásai szerint nem fognak változtatni az adósbesoroláson, viszont miután csak 1-2 lépésre vagyunk a bóvli kategória fölött, nagyon kell vigyázni, hogy ne romoljanak a folyamatok, például a költségvetés esetében. Jövőre a gazdasági növekedés 3,5 százalék lehet, az infláció 3,8 százalék, az államháztartási hiány 4,1 százalék az Equilor várakozása szerint.

Tőkepiacok

A részvénypiacokon jelentős rali zajlott, de ezt a 7 nagy technológiai részvény hozta: az S&P 500 indexben a maradék 493 részvény messze nem mutat ilyen emelkedést. A nagy technológiai rali is kifulladni látszik, amiben szerepe volt a japán carry trade pozíciók gyors zárásának. A japán jegybank hajlik monetáris politikájának módosításra, a szigorításra, így a nagy kamatkülönbözet megszűnik, a jen finanszírozódeviza szerepe visszaszorul.

Hazai tőzsde

A BÉT az egyik legjobban teljesítő részvénypiac idén, aminek oka, hogy alacsony a részvények értékeltsége, a korábbi rossz hírek csak elkezdtek kiárazódni. Az OTP jövedelmének 70 százaléka külföldről jön, a profit stabil, és a banknak lehetősége van további sajátrészvény-vásárlásokra, és a menedzsment is vonzónk találja az árfolyamot.

A Mol helyzete már nem ilyen jó: a finomítói marzsok csökkennek, az extraprofitadó növekszik. A Richter több felvásárlást is végrehajtott, így gyógyszerpalettája növekszik, helyzete biztató. A Telekom eredményét az inflációs díjkorrekció dobta meg, emellett jövőre kivezetik a távközlési pótadót. A papír ára óriásit emelkedett idén, de ezzel együtt nem drága az elemző szerint.

Forint árfolyam

Buró Szilárd, az Equilor pénzügyi innovációs vezetője a forint árfolyamának kilátásairól beszélt. Az árfolyam időnként közelítette a 400 euró/forintos szintet, ami kritikus pont lélektani szempontból, de nem lépte át. A hazai fizetőeszköz szempontjából kockázatok még fennállnak, mint a költségvetés helyzete, a hitelminősítések, az uniós források ügye. Ugyanakkor a forint erősödése irányába is mutathatnak jelek kedvező esetben, de a kockázatok egyelőre nagyobbak, megmarad a sérülékenységünk, és erre a jegybanknak is figyelemmel kell lennie.

A 400 kritikus szint lélektanilag és technikailag, erre a jegybank vigyáz, ezért legfeljebb 25 százalékponttal fog kamatot csökkenteni szeptemberben, így idén kitarthat a 400 forint alatti árfolyam az euró esetében, jövőre viszont már eleshet. Hozzá kell tenni, hogy lényeges tényező lesz az új jegybanki vezetés szándéka, amiről most még semmit nem lehet tudni.

Japán jen

Buró Szilárd még a japán jen árfolyammozgását tartotta lényegesnek: a japán monetáris politika alapjaiban látszik változni: az ultra lazaság véget ért, a monetáris politika normalizálódik, így a jen gyengülő trendje megfordult. A dollár és a jen közti kamatkülönbözet csökken, a jen finanszírozó deviza szerepe megszűnik, a jen akár trendszerű erősödésbe is kerülhet.

Árupiacok

Az olaj ára 2021-es mélypontra esett 70 dollár alatt a Brent típus esetében: ennek egyik oka, hogy a kínai kereslet elmarad a várttól, mégpedig várhatóan tartósan. Az OPEC próbálná tartani a 75-ös árat, de ez egyre nehezebb, mert a szervezeten kívüli kitermelők növelik exportjukat, így az OPEC általi kitermelés-csökkentés okozta űrt betöltik.

Az arany a szakember szerint rekordhajhászásba került: az ár az év eleji kitörés óta szakadatlanul emelkedik és éri el az új csúcsokat, ez a folyamat még ki is tarthat. Ráadásul csökkennek a kamatok, ami megint csak segíti a nemesfémet, ugyanakkor a jegybankok vásárlásai is kitartanak: az első félévben soha nem látott mértékű jegybanki aranytartalék-növekedés zajlott. Az ETF-ekben is nőtt a befektetők vásárlása, nőtt a bizalom a nemesfémben. Az arany nincs erősen túlvett állapotban, emelkedhet még bőven, mielőtt az első komolyabb korrekció, visszazuhanás bekövetkezik.