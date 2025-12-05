Bár az elmúlt évtizedben csökkentette amerikai gyártmányú termékeinek arányát az IKEA, Donald Trump vámjai miatt most úgy tűnik, hogy ez megváltozik.

Az Inter IKEA, a márka franchise-adója korábban a virginiai Danville-ben is rendelkezett gyárral, de a vállalat 2019-ben bezárta azt, a gyártást visszaköltöztette Európába.

A cég célja, hogy az amerikai boltok számára több terméket – különösen a nagy, terjedelmes darabokat – helyben gyártson, és ezzel mérsékelje a drága és bizonytalan tengeri szállítást.

Az IKEA litván beszállítója, az SBA Home 70 millió dolláros beruházással építi első amerikai gyárát Mocksville-ben, Észak-Karolina államban, amelyet részben az Inter IKEA támogat, ahol többek között az igencsak kelendő KALLAX polcrendszerek készülnek majd az amerikai vevők számára – írja a Reuters.

Az IKEA jelenleg mindössze a termékei 15 százalékát gyártatja az Egyesült Államokban, miközben Európában az eladott termékek 70, Ázsiában pedig a 80 százaléka készül helyben.