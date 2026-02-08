A Toyota bejelentette: 2026 áprilisától Kenta Kon veszi át a vezérigazgatói posztot, leváltva a jelenlegi vezérigazgatót, Koji Satót.

A Totalcar azt írja, hogy a döntés egyértelműen a pénzügyi stabilitás és a hosszú távú stratégiai fegyelem irányába tett lépésként értelmezhető.

Kenta Kon eddig a vállalat pénzügyi igazgatójaként (CFO) dolgozott, és az iparágban széles körben elismertté vált azzal, hogy a pandémia, valamint a globális ellátási láncok akadozása idején is pénzügyi stabilitást tartott fenn.

Elemzők szerint Kon tipikus „költségtudatos vezető”, aki képes egyszerre kordában tartani a működési költségeket és finanszírozni a jövő technológiáit.

Kon 1991-ben csatlakozott a Toyotához, gazdaságtudományi diplomáját a Tohoku Egyetemen szerezte. Karrierje kezdetétől pénzügyi és számviteli területeken dolgozott, 2025-ben nevezték ki pénzügyi igazgatónak. Emellett részt vesz a Toyota technológiai és ingatlanbefektetéseinek irányításában, például a Woven by Toyota és a Toyota Fudosan igazgatósági tagjaként.

Az átalakítás értelmében Kon operatív vezetőként a Toyota napi működéséért felel majd, míg Koji Sato alelnökként az iparági kapcsolatokért felel a jövőben. A vállalat elnöki posztját továbbra is Akio Toyoda tölti be, aki a stratégiai irányvonal meghatározásáért felel.