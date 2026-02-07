Az Európai Bizottság már korábban is látványosan lépett fel a digitális szolgáltatók ellen a DSA keretében. 2025 decemberében például 120 millió eurós bírságot szabott ki az X (korábban Twitter) közösségi platformra, mivel szerinte a cég megtévesztő módon használta a „kék pipa” ellenőrző jelölést, nem biztosított megfelelő átláthatóságot a hirdetési adatbázisában, és akadályozta a kutatók hozzáférését a nyilvános adatokhoz.
A Bizottság most a TikTokot vizsgálta, amely szerinte olyan funkciókat alkalmaz, mint
- a végtelen görgetés,
- az automatikus lejátszás,
- az értesítések rendszere
- és a rendkívüli módon személyre szabott ajánló algoritmus,
és ezek fokozhatják a túlzott használatot. A szakértők „jutalmazási” mechanizmusok jönnek létre, amelyek a felhasználók figyelmét hosszabb időre kötik le, és csökkenthetik az önkontrollt – írta a hvg a bizottságra hivatkozva.
Henna Virkkunen, a technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnök hangsúlyozta:
Az előzetes értékelések szerint a TikTok nem mérte fel kellő alapossággal, hogy addiktív kialakítása milyen kockázatokat jelenthet a felhasználókra, különösen a gyermekekre és a sérülékeny felnőttekre nézve. A vállalat figyelmen kívül hagyott olyan fontos mutatókat, mint
- a kiskorú felhasználók éjszakai képernyőhasználata,
- az alkalmazás megnyitásának gyakorisága,
- illetve a kényszeres használatra utaló egyéb jelek.
A Bizottság szerint a TikTok nem vezetett be arányos és hatékony intézkedéseket az addiktív funkciókból fakadó kockázatok mérséklésére.
A jelenleg elérhető képernyőidő-kezelési és szülői felügyeleti eszközök könnyen megkerülhetők, kevés akadályt jelentenek a használat csökkentésében, és túlzott terhet rónak a szülőkre.
Az Európai Bizottság álláspontja szerint a TikToknak olyan változtatásokat kell volna végrehajtani, mint a végtelen görgetés fokozatos megszüntetése, a képernyőidő-szünetek bevezetése – különösen az éjszakai órákban –, valamint az ajánlórendszer átalakítása.
A TikTok most betekinthet a Bizottság vizsgálati anyagaiba, és írásban reagálhat az előzetes megállapításokra. A folyamat során konzultációra kerül sor az Európai Digitális Szolgáltatások Testületével is.
Amennyiben a Bizottság végleges döntése megerősíti az előzetes megállapításokat, nem megfelelési határozat születhet, amely akár a vállalat globális éves árbevételének 6 százalékáig terjedő bírságot is eredményezhet.
