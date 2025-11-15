A 2025. november hónapban már meghirdetett kiesések mellett újabb karbantartásokra kerül sor a CIB Banknál. A következő leállásra 2025.11.18. 23:50 – 2025.11.19. 00:50 közötti időszakban kerül sor. Ekkor teljes szolgáltatás-kiesés várható a CIB POS terminálokon végzett tranzakciók esetén.

2025.11.26. 22:00 - 2025.11.27. 02:00 közötti időszakban nem lesz elérhető:

CIB Bank Online,

a CIB Bank Mobilalkalmazás,

az eBroker,

a CIB Business Online

és a TPP-csatorna.

Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat is korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

A bank már arról is tájékoztatott, hogy 2025. decemberében is várhatók kiesések, melyek során a felsorolt szolgáltatásaink nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek.

2025.12.04. 22:00 - 2025.12.05. 05:00

2025.12.09. 22:00 - 2025.12.10. 05:00

2025.12.11. 22:00 - 2025.12.12. 05:00

2025.12.18. 22:00 - 2025.12.19. 02:00 közötti időszakokban

A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.