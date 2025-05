A verseny honlapja szerint a jövőre százéves jubileumát ünneplő, 46. alkalommal sorra kerülő magyar körverseny az elmúlt évekhez hasonlóan ötnapos lesz, s a szervezők azt is elárulták, hogy ismét ProSeries viadalként szerepel a versenynaptárban, azaz 2023-as és a 2024-es verseny után 2025-ben is a sportág második legmagasabb besorolású viadalai közé tartozik.A Tour de Hongrie-n korábban olyan világsztárok is megfordultak, mint a Tour de France-győztes Egan Bernal, a háromszoros világbajnok Peter Sagan vagy a 35-szörös Tour de France-szakaszgyőztes Mark Cavendish. Az eseményt a világ 190 országában tévénézők milliói követik figyelemmel évről évre. Az első versenyt 1925-ben rendezték, és a százéves évforduló alkalmából számos különlegességgel készülnek a szervezők, akik az érkező csapatokról és az útvonalról 2025 elején adnak tájékoztatást.