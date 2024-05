Ezek a csúcsgépek száguldhatnak a Budapest-Belgrád magyarországi szakaszán

Könnyen elképzelhető, hogy a Szerbiának most átadott, az Újvidék-Szabadka vonalra szánt, 200 kilométer per órás sebességre is képes kínai villamos motorvonatokat homologizálhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszára. A Kína és Szerbia között megköttetett üzlet azért is jelentős, mert ez az első alkalom, hogy Kínában gyártott EMU-t (electric multiple unit) Európába exportálnak.