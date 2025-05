Az Economx által szervezett Automotive Summit 2025 autóipari konferencia több előadásán is elhangzott, hogy bár bővülőben van az elektromos autók piaca, de még középtávon is van helye a hagyományos meghajtású autóknak, pláne a hibrideknek. Bacsa György, a Mol ügyvezető igazgatója szerint falba ütközött a villanyautók térnyerése. Mi lesz a benzin és a gázolaj sorsa? Meddig tudnak terjeszkedni az elektromos autók? Ezekre a kérdésekre is próbált válaszolni >>>