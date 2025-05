Bacsa György: Fókuszban a fenntartható üzemanyag-protfólió

Várhatóan hosszabb távon is megmarad a fosszilis energiatermékek szerepe – mondta előadásában Dr. Bacsa György, a Mol ügyvezető igazgatója. Mint fogalmazott, a nem tűnik megvalósíthatónak a napelemek és a villanyautók további térnyerése minden zöld infrastrukturális és mobilitási területen, jellemzően a növekvő igényt és a keresletet fedik le a megújuló energiatermékek. Hangsúlyozta, az elektromos autókat korlátozza Európa limitált nyersanyagbázisa, ami kiemelten függ a kínai importtól.

Dr. Bacsa György, a Mol ügyvezető igazgatója az Automotive Summiton 2025. május 21-én Kép: totalcar

Balogh Szabolcs: E-mobilitásban az elsők között vagyunk

Csak idén májusban mintegy 80 ezer tisztán elektromos autó volt a magyar piacon, ami éves szinten több mint 40 százalékos növekedésnek felel meg – mondta előadásában Balogh Szabolcs, az MVM Mobiliti vezetője. Mint mondta, folyamatosan fejleszti a cég a hálózatát, sima és villámtöltőkkel is, mindemellett pedig arra is törekszik, hogy szolgáltatások is elérhetőek legyenek a töltés lehetősége mellett. Például lehessen kávét inni, amíg az autó töltődik.

Balogh Szabolcs, az MVM Mobiliti vezetője az Automotive Summiton 2025. május 21-én Kép: totalcar

A kínai fenyegetés felébreszti a gazdasági folyamatokat

Miközben Kína két és fél millió IT-szakembert képez, addig az EU, némi jóindulattal 500 ezret – mondta Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az Indamedia Automotive Summit konferenciáján tartott pódiumbeszélgetésen, ahol Gyurcsik Attilával, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatójával beszélgetett.

Tatár Mihály azt mondta, ez a kontraszt a kínai mérnökközpontú oktatás következménye. MEglátása szerint Donald Trump is olyanokból válogatta össze a csapatát, akik meg vannak győződve róla, hogy egy egzisztenciális támadása alatt állnak. Éppen ezért sem fog leállni a vámháborúval, még ha szünetekkel is, de előre mennek.

Gyurcsik Attila szerint ugyanakkor már véget ért a klasszikus értelemben vett vámháború, mivel Amerika fogyasztott, Európa megtakarított, Kína exportált ez így fenntarthatatlanná vált, és éppen ennek a korrekciója folyik. Szerinte azok a vámok, amiktől a piac megijedt, nem fognak megvalósulni.

Tatár Mihály szerint miközben a kínai gazdaság ironikusan többször is összeomlott, addig Kína teljesen leuralta a csúcstechnológiát. Megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy ott máshogy foglalkoznak a zöld átállásal: ott ugyanis a gazdaságért teszik ezt, és nem fordítva.

Gyurcsik Attila szerint nem rossz a kínai gazdasági fenyegetés abból a szempontból, hogy felébreszti a gazdasági folyamatokat.