Immár a második fórumukat tartották a Balaton déli partján működő strandok üzemeltetői. A házigazda Siófok mellett Balatonberény, Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő, Balatonvilágos, Szántód és Zamárdi strandjainak üzemeltetői tisztázták, hogy az egyes feladatok kinek is a hatáskörébe tartoznak.

Így szóba került a siófoki képviselő-testület novemberi ülésén felvetődött kérdés is: eszerint a vízből kisodródott haltetemeket és a nádat is az önkormányzati kft. emberi szedik ki a kövek közül, holott nem biztos, hogy ez az ő feladatuk lenne.

Kósz Ágota, a siófoki strandokat fenntartó Balaton-parti Kft. ügyvezetője a strandüzemeltetők tanácskozása után azt mondta a Siófoki Híreknek: tisztázták, hogy a Balaton-parti Kft. feladata a partvédőműre, vagy a part 8-10 méteres közelébe került hulladék, nád eltávolítása, illetve a haltetemé akkor, ha már partra került. Az eddigi gyakorlatukon tehát nem kell változtatniuk.

Ami a haltetemeket illeti: a vízből a halgazdálkodási társaságnak kell kiszedni a döglött halat, de a strandjainkon eddig is megtettük, hogy amint haltetemet észleltünk, eltávolítottuk. Hiszen strandszezonban nem várhatunk addig, amíg a halgazdálkodás emberei odaérnek

– mutatott rá az ügyvezető.

Minden strandot érintő szezon eleji téma az is, hogy – ugyancsak hatósági szabályozás miatt – nem esik egybe a strandnyitás és a hivatalos fürdési idény kezdete. Ez utóbbi időponttól vannak például bóják és vízimentők a tónál, addig csak úgynevezett „szabadvízi fürdőzés” lehetséges.