Két fő irányvonalat követ a Siófoki Önkormányzat az Orgona utcai strand fejlesztésének második ütemében. A város nyugati határában lévő mintegy 4500 négyzetméteres szabályos trapéz alakú területen az aktív kikapcsolódást keresők számára, tornapálya, több játszótér, illetve fitnesz park épül, de egy átfogó kertészeti felújítás is megvalósul – írja a Magyarépítők.hu.

A strand két irányból lesz megközelíthető, a Bimbó utcai keskeny közön át, illetve a Zamárdihoz tartozó strandról. Az elnyújtott 30 méter széles és 167 méter hosszúságú zöldfelületet épületek és a balatoni partvédművek határolják déli és északi irányból.

A nemrég megjelent közbeszerzési hirdetmény szerint a fejlesztések egyik fő célja a funkciófejlesztés, amely kapcsán tornapálya, két játszótér, illetve hét fitneszeszköz telepítése valósul meg. Utóbbi segítségével akár egy teljes testes edzést is elvégezhetnek a mozgás szerelmesei, hiszen minden nagyobb izomcsoportra találnak erősítő gépeket.

A tervezők gondoltak a fiatalabb korosztályokra is, hiszen gumilap burkolatú tornapálya, minivár és rugós lépegető várja a kisebbeket a strandon.

A strandra a tereprendezés és a megfelelő burkolatok kialakítása után pingpong asztalokat is elhelyeznek.

Napelemes okospad mellett, hagyományos padok is kerülnek a strandra és megteremtik a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit is és ami további kedvező hír, hogy a kutyásoknak is biztosítják, hogy a kedvencük után tisztán tartsák a területet gyűjtőedények telepítésével.

A strandfejlesztés során egy-egy 16, illetve 18 rekeszes nagy tárolós értékmegőrző szekrényt is kihelyeznek, továbbá egy teleszkópos parkolóőrrel is fokozzák a biztonságérzetet. Ezeknek az elemeknek a kihelyezését megelőzi a kijelölt helyeken a térkő burkolat kialakítása is.

A projekt másik fontos mozzanata a strand átfogó kertészeti felújítása. Itt a fókuszt az elöregedett gyepfelület, valamint az újonnan létesülő tornapálya, játszóeszközök, fitnesz park környezetének rendezése kapja.

A strand már meglévő faállományát mindenképpen megőrzik a tervezők, az új eszközök beépítése után pedig elvégzik az újrafüvesítést közel 4200 négyzetméteren.

A kivitelezők ajánlatait március 17-ig várják.

Az Orgonai utcai strand fejlesztésének első üteme még tavaly nyáron valósult meg. Ekkor a Morpheus Kft. a pályázati forrásból egy 135 méteres parti sétányt, padokat, és napelemes közvilágítási rendszert épített. Ezenkívül négyévszakos használatú illemhelyek és új parkolóhelyek és járda is létesültek.