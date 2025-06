Az elektromos autók kezdeti lendületét látva sok más gyártóhoz hasonlóan az Audi is gyorsan bejelentette, hogy még jóval a belső égésű motoros autók 2035-ös betiltása előtt teljes egészében átáll elektromos autók gyártására. A német prémium márka kezdetben azt tervezte, hogy 2025-ben dobja piacra az utolsó új belső égésű motoros modelljét, 2033-tól pedig már csak villanyautókat készít. Most azonban az Audi vezére új irányt jelentett be.

Gernot Döllner vezérigazgató az Autocar magazinnak elmondta, hogy az Audi valószínűleg 2035 körülig, sőt esetleg még azon túl is folytatja a benzinüzemű autók gyártását.

„Az Audi 2024 és 2026 között teljesen új belső égésű motoros és plug-in hibrid járműcsaládot vezet be, ami teljes rugalmasságot biztosít számunkra legalább további hét, nyolc, talán tíz évre, és aztán meglátjuk, hogyan fejlődnek a piacaink”

- fogalmazott.

Az viszont már biztos, hogy az eredeti tervekhez képest eltolják a teljes elektromos átállást. A nagy teljesítményű RS modellekben továbbra is megtartják a belső égésű motorokat.

Az is elképzelhető, hogy idővel az Audi az európai piacra valóban csak villanyautókat gyárt majd, de a világ más vidékein tovább forgalmazza a belső égésű motoros modelljeit.

Az Audi egyébként az év első negyedévében 30,1 százalékkal több teljesen elektromos járművet szállított ki, mint 2024 azonos időszakában, ez 46 371 autót jelent. Igaz, a BMW majdnem megduplázta ezt az értéket, ők 86 449 elektromos autót adtak el ugyanebben az időszakban. Az Audi mégis megelőzte a Mercedest, amely mindössze 40 706 elektromos járművet szállított ki az első negyedévben.

De a belső égésű motorok biztosan nem tűnnek el egyhamar. Az olyan új Audi modellek, mint a győri gyárban készülő, most bemutatott Q3, valószínűleg a 2030-as években is a piacon maradnak - írta kommentárjában a motor1 szakportál.