Az ünnepélyes átadás Győrben, az Audi Hungaria járműgyárának gyártósorán történt meg. Az autót Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke, Les Zoltán, járműgyártásért felelős igazgatósági tag, Szabó András, a Porsche Hungaria által forgalmazott Audi magyarországi márkaigazgatója, és Jandó Zsolt a PROCAR Kft. szalonvezetője adták át - olvasható az Audi Hungaria sajtóközleményében.
Az első Audi Q3 gyárunkban történő átadása különleges pillanat számunkra. Ez nemcsak a termék vonzerejét mutatja, de az Audi család, a gyártás, az importőr és a kereskedői hálózat együttműködését is
– mondta Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja.
Az átadás szimbolikus jelentőségű volt, hiszen az Audi Q3 a márka innovációját testesíti meg, a minőséggel és a fenntartható mobilitási törekvésekkel karöltve.
Nem győzi ontani az autókat a győri Audi: a németekhez kell átvezényelni a gyártás egy részétMárcius végén az üzemi tanáccsal és a menedzsmenttel arra a megállapodásra jutott a német prémium autógyártó, hogy a Q3-as termelésének egy részét Győrből Ingolstadtba helyezné át. Jó hír ugyanakkor, hogy épp a győri gyártósorok kihasználtsága indokolja a döntést.
