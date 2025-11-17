Az ünnepélyes átadás Győrben, az Audi Hungaria járműgyárának gyártósorán történt meg. Az autót Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke, Les Zoltán, járműgyártásért felelős igazgatósági tag, Szabó András, a Porsche Hungaria által forgalmazott Audi magyarországi márkaigazgatója, és Jandó Zsolt a PROCAR Kft. szalonvezetője adták át - olvasható az Audi Hungaria sajtóközleményében.

Az első Audi Q3 gyárunkban történő átadása különleges pillanat számunkra. Ez nemcsak a termék vonzerejét mutatja, de az Audi család, a gyártás, az importőr és a kereskedői hálózat együttműködését is

– mondta Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja.



Audi Q3 Forrás: Audi Hungaria

Az átadás szimbolikus jelentőségű volt, hiszen az Audi Q3 a márka innovációját testesíti meg, a minőséggel és a fenntartható mobilitási törekvésekkel karöltve.