Az Audi Q3 több mint egy évtizede az egyik legkedveltebb SUV modell az Audi palettáján, összesen több, mint kétmillió példány fut belőle az utakon a gyártás kezdete óta. Az első generációs modellek spanyolországi, martorelli gyártása után 2018 óta a győri Audi Hungaria készíti a sikermodell második generációját. Néhány hónappal ezelőtt elkészült a második generáció egymilliomodik járműve, most pedig már a harmadik generációt mutatta be a németországi autógyártó hétfő este Ingolstadtban.



Az új Audi Q3 a korábbi sikeres modell továbbfejlesztése. A gyár tájékoztatása szerint

az új modellt részben elektromos belső égésű motor MHEV rendszerrel és egy nagy elektromos hatótávolsággal rendelkező plug-in hibrid jellemzi. A plug-in hibrid technológiával a gyártó ígérete szerint 120 km elektromos hatótáv is elérhető.

A dinamikus SUV tágas belső térrel és modern, személyre szabható digitális megoldásokkal készül.

Az új Audi Q3 sorozatgyártása heteken belül megkezdődik Győrben.

A győri székhelyű Audi Hungaria Zrt. az Audi és Volkswagen Konszern központi motorszállítója, évente csaknem 1,7 millió motor készül a vállalatnál. Győrben gyártják az Audi Q3 és Q3 Sportback modelleket, amelyek elektromos hajtáslánccal is készülnek. Az Audi Hungaria emellett számos alumínium karosszériaelemet is szállít különböző Volkswagen konszernmárkák számára, valamint egyre jelentősebb fejlesztési tevékenységet is folytat.

Kép: Audi

Az Audi Hungaria Magyarország egyik legnagyobb árbevételű vállalata, az ország legnagyobb exportőreinek egyike és a hazai járműipar legnagyobb beruházója, emellett pedig a régió legnagyobb munkáltatója.