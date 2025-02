A legtöbb esetben a kátyúkár defektet jelent, ugyanakkor ezek egy részében a felni is javításra szorul, nem ritkán pedig a futómű is megsérül. Szélsőséges esetben ugyanakkor személyi sérüléssel is járhat, ha kátyúba futunk.Ha nincs kátyúbiztosításunk, akkor a kárt az illetékes útkezelőnél kell jeleznünk, ami lakott területen kívül a Magyar Közút Nonprofit Zrt., lakott területen belül pedig az illetékes önkormányzat. Erről itt olvashatnak többet >>>