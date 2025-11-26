Az újbudai önkormányzat novemberben elfogadott rendeletmódosításának célja, hogy minél kevesebb politikai hirdetés jelenjen meg a kerület utcáin, különösen ott, ahol gyerekek mindennap találkoznak a plakátokkal.

Az mfor.hu cikkéből kiderül: a törvény nem engedi, hogy egy önkormányzat tartalmi cenzúrát alkalmazzon, vagy előírja, milyen hirdetést tehet közzé egy vállalkozás a saját közterületén. A mostani rendelet ezért más eszközzel igyekszik eléni a célját:

Újbuda 50 százalékos díjkedvezményt biztosít azoknak a cégeknek, amelyek a közterület-használati szerződésben vállalják, hogy csak árut, szolgáltatást, kulturális, sport vagy oktatási eseményeket, illetve karitatív célokat népszerűsítenek.

A kerület szerint a rendelet célja, hogy a közterek ne váljanak politikai kampányok színtereivé. Az ellenzéki vezetésű önkormányzat úgy véli, hogy az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak a gyerekek számára félelmet keltő politikai plakátok, amelyek háborús fenyegetéseket is sugallhattak.

Újbuda abban bízik, hogy a rendelet hatására minél többen döntenek úgy, hogy politikai tartalom nélkül használják a közterületeket.