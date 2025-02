„Ebből az következik, hogy a maradék 90-95 százalékon száraz gazdálkodást kell folytatnunk – viszont ezen területek vízgazdálkodását is lehet, sőt kell is javítani. Ezért nagyon fontos, hogy a beruházási pályázatok mellett a területalapú támogatások körében is

egyre több ösztönzi a termelőket a talajvédelemmel és a vízgazdálkodással kapcsolatos jó gyakorlatok alkalmazására. A klímaváltozás miatt csak ezzel együtt lehet életképes a termelés

– fogalmazott Juhász Anikó, az Agroinformnak adott interjújában a Kecskeméten megrendezett PREGA X-en.

Az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára a PREGA konferencia és kiállítás fő témája, a precíziós gazdálkodás kapcsán arról is beszélt: a mostani fejlesztési időszak legnagyobb feladata, hogy akár technológia, akár tudás oldalon arra helyeződjön a hangsúly, hogy a digitális átállás jövedelmező is legyen a gazdáknak és meggyőződhessenek róla, hogy milyen fejlesztések érik meg számukra, melyek a jó gyakorlatok, amelyek már megismerhetők. Ebben segít a KAP Hálózat Innovációs és Digitalizációs Támogató Egysége, melyet a szaktárca háttérintézménye, az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) működtet.