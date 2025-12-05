Erősödött a forint pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon – számol be az MTI.
Az eurót este hat órakor 381,99 forinton jegyezték a reggel hat órai 383,00 forint után,
a dollár jegyzése 328,29 forintra csökkent 328,69-ről, a svájci franké pedig 407,80-ra 409,17 forintról.
Péntek esti jegyzése alapján a forint vegyes eredménnyel fejezi be a hetet a főbb devizákkal szemben; az euró ellenében 0,1 százalékkal gyengébben, de 0,2 és 0,4 százalékkal erősebben a dollárral és a svájci frankkal szemben.
Év eleje óta a forint erősödött mindhárom devizával szemben, 7,2 százalékkal az euró, 17,4 százalékkal a dollár és 6,9 százalékkal a svájci frank ellenében.
